Preocupados, o más bien, preocupadísimos, se encuentran los propagandistas de la derecha en medios tradicionales y redes sociales, por la “pausa” de los envíos de petróleo a Cuba, como parte de la ayuda humanitaria a la isla asediada por Estados Unidos durante siete décadas.

Caso curioso, porque el insulto favorito de los fachos es “vete a vivir a Cuba”, o “vete a vivir a Venezuela”, además de todavía delirar con el “castrismo”, pese a que Raúl lleva una década retirado y el comandante varios años muerto.

Pero eso sí, como las pirañas que son, además de su enorme odio a México, fingen preocupación por la decisión de Pemex de no enviar combustible a Cuba en estos momentos. Hipócritas. Si en realidad les preocupara Cuba, o México, dirían algo del bloqueo y asedio que sufre el pueblo cubano, que no sus gobernantes. Y en el lado mexicano, no estaría mal que la vida pública se vuelva cada vez más pública, como en incontables ocasiones señaló el expresidente Andrés Manuel López Obrador y se informe si esta suspensión temporal del apoyo humanitario mexicano a Cuba se debe a presiones o amenazas del gobierno estadounidense en el marco de las negociaciones del T-MEC.