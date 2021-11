A Emilio Lozoya le salió caro el gustito; toca pedir ‘Pato a la Pekín’ desde el Reclusorio Norte

Emilio Lozoya nunca olvidará su última cena. El sábado 8 de octubre, el exdirector de Pemex acudió al lujoso restaurante Hunan, en Paseo de la Reforma, para disfrutar de un “Pato a la Pekín” en compañía de amigos y una presunta cita (suspiro).

Emilio Lozoya (Fotógrafo Especial / Fotógrafo Especial/Cuartoscuro)

En ese momento, las medidas impuestas por las autoridades no lo privaban de su libertad, siempre y cuando cumpliera con portar el brazalete electrónico para su localización y no intentara salir del país. No obstante, su imprudencia moral terminó por costarle la libertad: casi un mes después de su cena en el Hunan, la FGR decidió romper con el acuerdo de “criterio de oportunidad” y solicitó a un juez la medida de prisión preventiva.

Si bien su presencia en el lujoso restaurante no es el elemento formal que hará que pase las noches en el Reclusorio Norte, a nadie se le escapa que Lozoya, acostumbrado a la impunidad y privilegio de los gobiernos neoliberales, abusó de su posición como “testigo estrella” de la FGR y ofendió al pueblo de México con su “Pato a la Pekín”.

En la audiencia de esta mañana, el exdirector de Pemex dijo que está trabajando en un acuerdo reparatorio por los daños que causó al Estado mexicano con sus negocios en Agro Nitrogenados y Odebrecht. ¿Si le alcanzó para pagar una sentada en el Hunan, de al menos mil pesos con un plato y bebida, tendrá para cubrir sus multimillonarias corruptelas?

Según reportes, en el Reclusorio Norte se sirve desayuno, comida y cena. Muchas veces la comida que se proporciona a las personas en reclusión no pasa de: bolillos, tortillas, sopa de cebolla y, si hay suerte, una especie de “picadillo” con carne de res.

En un artículo para Animal Político, la abogada humanista Paola Zavala Saeb compartió la experiencia de lo que significa vivir la pandemia del Covid-19 dentro de una cárcel en México.

En el texto, una persona en reclusión narra que el desayuno que reciben incluye un platillo conocido como “huevo radiactivo”, el cual consiste de huevo en polvo que “cuando le echan agua se infla como masa y le sale un color morado”.

¿Emilio Lozoya tendrá el estómago para comer el “huevo radioactivo” del Reclusorio Norte; así como tuvo el estómago de pasearse por Los Lomas como si nada hubiera pasado?

Lo más probable es que Lozoya pase su estancia en la cárcel con comida que le lleve su familia en tápers; pero no estamos seguros que el Hunan cuente con servicio a domicilio hasta el Reclusorio Norte.

Emilio Lozoya: ¿qué estarán haciendo Luis Videgaray, Aurelio Nuño, Enrique Peña Nieto y Lourdes Mendoza?

Enrique Peña Nieto y Emilio Lozoya en Emiratos Árabes Unidos en enero de 2016 (Presidencia)

Con la prisión preventiva para Emilio Lozoya, es inevitable ponerse a pensar qué estarán haciendo otros de los involucrados en su caso: