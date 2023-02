Muy a tiempo el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas se desmarcó del autollamado “Colectivo por México”.

Eso que no fue sino una efímera escaramuza, terminó por diluirse en cuanto el considerado líder moral de las izquierdas mexicanas, así se considera al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, anunció que él no es integrante de ese grupo, mismo que así ya no tiene peso específico en la lucha que se librará en el 2024 en busca de la presidencia de la república.

La formación de ese fantasmal Colectivo, entre los políticos profesionales, se le atribuye a los principales dirigentes del partido de Dante Delgado, Movimiento Ciudadano.

Esa fue una decisión del político michoacano tomada con anterioridad a que el presidente López Obrador anunciara que ya no tenía relación política con el mencionado Ing. Cárdenas.

Días antes el periódico Reforma daba cuenta del surgimiento de ese Colectivo en una nota de primera plana que apuntaba asertos como los siguientes;

“El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que a partir de ahora Cuauhtémoc Cárdenas pasará a ser su adversario político al asumir postura a favor del “Colectivo por México”, al que calificó de ala moderada de los conservadores.” Reforma

“En política sí (lo considero adversario) si él asume una postura de este tipo. Lo respeto mucho, pero son tiempos de definiciones, está ancheta está muy angosta, es estar con el pueblo o la oligarquía, no hay más, no hay justo medio.” “Se decía que los moderados no son más que conservadores más despiertos, qué bien que se están dando estas cosas. Son momentos estelares en la historia del País, antes no pasaba nada”. Andrés Manuel López Obrador

Ayer, en un intento por cambiar el rumbo del país en el 2024, políticos, empresarios, académicos, médicos, feministas, activistas, ambientalistas y hasta deportistas lanzaron el movimiento “Colectivo por México”.

Sin mencionar directamente a Morena o al presidente Andrés Manuel López Obrador, quienes integran la propuesta advierten que los mexicanos padecen la arbitrariedad en el ejercicio del poder, la manipulación de la verdad, uso de la pobreza y el odio por no pensar igual.

La senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, afirmó que Cuauhtémoc Cárdenas estuvo trabajando más de un año junto con una veintena de personas en el documento “Punto de Partida. Una Nueva Visión de País”, que está avalado por él, pero desconoció por qué no asistió.

*Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el mandatario federal expresó que el “Colectivo por México” es solamente un ala moderada de los conservadores que no están de acuerdo con la 4T .*

“Están en su derecho de manifestarse, agruparse y están pues en contra de nosotros, de la transformación del país, de lo que estamos llevando a cabo con millones de mexicanos, pero están en su derecho de expresarse. La gente, los ciudadanos, son los que al final deciden, siempre es así en la democracia.” “Es normal, defienden su derecho a la manifestación y no están de acuerdo con nuestro proyecto de transformación. Es una especie de ala moderada del bloque conservador, pero así ha sido siempre cuando se lucha por un cambio verdadero, cuando no se opta por la simulación, por el gatopardismo, porque así era” Andrés Manuel López Obrador

López Obrador mencionó que los que se sentían “dueños del país” se encuentran muy molestos y ahora realizan “golpes de Estado mediáticos” para tratar de desprestigiar al gobierno.

“Están sucediendo cosas, es una transformación y afortunadamente la gente está apoyando, pero los grupos de intereses creados, los que se sentían dueños del país están molestos y se lanzan muy fuerte en contra de nosotros. Pero, tenemos un escudo protector que es el pueblo de México, su no tuviéramos el apoyo del pueblo ya nos hubiesen derrocado.” Andrés Manuel López Obrador

“Y vaya que le meten mucho dinero, tienen todos los medios de información, antes usaban los golpes de Estado, ahora son golpes de Estado mediáticos, técnicos, tienen el control de todos los medios de comunicación, la mayoría. Entonces, van influyendo con la técnica antigua hitleriana de Goebbels de que una mentira repetida mil veces se convierte en verdad, pero esa técnica manipuladora no les da resultado y vaya que prevaleció y demostró su eficacia por siglos”, agregó. Cárdenas dice estar “muy preocupado” por situación del país

En agosto del año pasado, el tres veces candidato presidencial, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, se dijo “muy, muy preocupado” por la situación que priva en el país en el terreno económico, educativo y de inseguridad pública.

“Son muchas las cosas que nos preocupan: la desigualdad social, tenemos una muy fuerte concentración de la pobreza. Una economía que no crece desde hace décadas” Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano

Según sostuvo, la violencia de los grupos criminales ha permitido que se apoderen de cada vez más territorio.

Cárdenas Solórzano también externó su preocupación por la posibilidad de que la reforma electoral anunciada pueda “desmantelar” a la autoridad electoral del INE .

Asimismo, en marzo pasado, Cárdenas consideró que el país vive en estos momentos situaciones más complejas que otros movimientos transformadores y que, hacia el futuro, no hay que remitirse al pasado, sino abrir el debate a los grandes problemas nacionales y su solución.

“Nada de lo que se dice o de lo que se ha hecho, si queremos ver al futuro, debiéramos pensar que se repitiera mecánicamente.” Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano

Esa formación político-ciudadana, los mexicanos la hemos visto aparecer en momentos de coyuntura electoral en tiempo pasado.

Los llamados integrantes de un colectivo de la sociedad civil han aparecido como “abajo firmantes” en similares coyunturas electorales.

En el caso del Colectivo su destino ha sido el mismo. Algo que el sentido popular calificará cómo otra llamarada de petate.

Así pues, ya hay un punto final en el destino de ese grupo “plural”.