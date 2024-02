1. Sería un error no reconocer la capacidad de convocatoria que logró la oposición en el Zócalo capitalino (con o sin acarreos). Desde hace meses están convocando y tuvo resultado, un ejercicio ordenado aunque intrascendente si no se traduce en votos en ciudades clave con mayor densidad poblacional.



2. El hecho de la presencia de políticos/as de la oposición y el discurso (homilía) de Lorenzo Córdova confirma que fue un evento proselitista. Sería mejor que lo aceptaran y no estuvieran dando justificaciones absurdas frente a una realidad innegable, sobre todo porque entonces no le estarían dando el triunfo a las estructuras de Gálvez (que bien las necesita presumir).



3. Córdova confirma el compromiso de ser un personaje político y hoy (por si había dudas) se quitó la máscara y se confesó Xochilover. Aquella frase de “nos quieren deshacer la escalera de la democracia” no tiene precio: ¿Cuál escalera? ¿La que se armó en el 2000 y desmantelaron en 2006 y en 2012? Esa escalera de rara construcción, según la lógica del ex presidente del INE , va hacia la libertad, aquella por la que tanto luchó percibiendo un salario exorbitante y provocando una clara oposición a las corrientes político-partidistas de izquierda. ¿No será que lo suyo es la academia y no la carpintería?



4. Primero Xóchitl afirmó que no iría a la marcha (aunque su flamante equipo sí fue) y al concluir los felicito por el ejercicio ciudadano. ¿No significa apoyar un movimiento de un sector de la población que busca, de facto, mandar al diablo a las instituciones morenistas legítimamente emanadas de la voluntad popular? Le pasó lo que al Batman de Nolan: “Mueres siendo héroe o vives lo suficiente para convertirte en villano”. La gran ausencia en la marcha de hoy, fue paradójicamente, la democracia o el poder del pueblo rebasado por el poder oligárquico, integrado por esos resquicios de sociedad civil que la verdadera sociedad civil de a pie encuentra ajena a la transformación social y cercana a la agenda anti derechos.