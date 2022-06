Cecilia Monzón fue mucho más que una simple abogada defensora. Fue activista de tiempo completo en el ejercicio de su profesión. Aguerrida como solamente una madre, sobreviviente y feminista puede serlo. Fue asesinada en plena luz del día, como si se tratara de un acto normal y habitual. Sorprendentemente, no había policía en el Periférico de la zona en Puebla donde una motocicleta con dos hombres a bordo la sorprendieron para acribillarla con más de 6 impactos. Ahora hay 3 aprehendidos, dos semanas después del crimen. El “esclarecimiento” llegó como estruendo, igual que ese tronido de pólvora y el rechinido de frenos con el que se acabó una historia en primera persona, una madre asesinada, un feminicidio más.

Entrecomillo la palabra esclarecimiento pues hasta en el intento de ser diligente, la Fiscalía de Puebla lanza un comunicado preocupante por el exceso de datos, afirmaciones y detalles que, prácticamente, burla a la presunción de inocencia y al debido proceso. Como si de dar herramientas a los defensores del detenido se tratara. El comunicado que se cita al final de este texto podría afectar más a la víctima de lo que beneficiaría al gobernador y Fiscal de aquella entidad pues asevera declaraciones que no han sido comprobadas ni reconocidas por un juzgador, mucho menos, pruebas plenas sobre las que pueda existir sentencia. Demasiada inocencia para tratar un tema tan delicado.

El asunto es que la Secretaría de Seguridad Ciudadana federal, con especial seguimiento del subsecretario Ricardo Mejía, lanza una ficha de detención cerca del medio día donde se da cuenta de la detención de Javier L Z dentro de las investigaciones sobre el feminicidio de Cecilia Monzón. La detención fue a las 10:54 hrs. El Registro Nacional de Detenciones reserva cualquier dato extra.

Helena Monzón, hermana de Cecilia, se presenta en la Fiscalía. Colectivas feministas protestan pacíficamente a las 5pm. Helena Monzón pide a la Fiscalía del Estado no filtrar información. A las horas, surgen los primeros rumores. Que un motociclista, asesino material, habría declarado que la ex pareja de Cecilia lo contrató. Que esa ex pareja, padre de su hijo, le entregó 10 mil pesos por “sicario”, que les dieron la moto y las armas, que el otro asesino era sobrino del propio indiciado.

Una versión extraoficial distinta

Horas después, la versión ya había cambiado. Fueron dos autores materiales que ya estaban detenidos, hubo declaraciones en el mismo sentido: 20 mil pesos necesitó el supuesto feminicida, con una moto y unas armas manejadas por su sobrino. No hay fallas en su lógica: Un deudor alimentario huyendo de sus deudas, con ínfulas de gobernador y un padrino muy viciado como Mario Marín. Y como dice el final del comunicado: “Por ello, la Fiscalía ejercitó acción penal contra Javier N., Santiago N., Jair N. y Silvestre N., por su probable participación en el hecho con apariencia de delito de feminicidio”

¿A qué suena? A una Fiscalía arruinando una detención (queriendo o sin querer), a juzgadores calificando como violatoria la filtración, a chivos expiatorios y prisa política por detener a alguien. A una teoría de crimen perfecta, que bien puede ser cierta o bien, puede no serlo. Un asunto no esclarecido en el que no hay condena, ni sentencia judicial, ni sanción, ni reparación del daño, ni medidas de protección para un menor, ni para su familia. Suena a un montón de irregularidades que podrían pavimentar el camino a la impunidad del “presunto responsable Javier LZ” o de su feminicida, o de ambos.

El feminicidio sucedió el 21 de mayo, por la mañana, cuando Cecilia manejaba. Con el timing perfecto, a los16 días cae el padre de su hijo con quien libraba un juicio por pensión alimenticia para el menor. Al menos, otras 3 mujeres más habrían sido víctimas de violencia y abandono de sus hijos por parte del ex secretario de Gobierno y Desarrollo Social del Gober Precioso. Y una más que se iba a casar el 24 de este mes pero que se libró del ex candidato del PRI a la gubernatura de Puebla.

Un menor niño perdió a su madre, muchas mujeres enfrentando divorcios, demandando pensión alimenticia para sus hijos, tratando de recuperar a menores sustraídos, combatientes de violencia vicaria y víctimas perdieron a su abogada defensora. El feminismo nacional que tenía la lucha de Cecilia en agrupaciones como Insurrectas Kybernus perdieron a una activista. Puebla perdió a su abogada más comprometida. México perdió una mujer más. Pero la Fiscalía no tiene el mínimo derecho de perder este caso.

Se pudo prevenir, pero nadie brindó una orden de protección

Javier “N” ya tenía denuncia por parte de Ceci por violencia familiar, delito por el que habría sido detenido. Como usted lo vio en Netflix, unas horas después, fue nuevamente detenido, ahora en prisión preventiva oficiosa, esta vez, por la confesión de su sobrino y en calidad de presunto responsable intelectual del feminicidio de Cecilia. Ni se aplaude ni se celebra. Falta lo más importante que es derecho a la verdad y justicia. Falta una sentencia. Falta certeza jurídica y respeto a la voluntad de la hermana de Monzón.

No alcanzan las palabras para definir el feminicidio de una defensora que además de luchar por otras mujeres, luchaba por su propio hijo. Viridiana Lozano, en su columna en el Periódico Central, medio que ella dirige, afirma que también:

“Fue detenido su exparticular, Santiago Bárcena, quien hasta hace unos meses fungía como delegado de Relaciones Exteriores en Puebla”.

Y es que, a nombre de Santi Bárcena, hay un auto en el que intentaron huir los autores materiales del crimen. Todo parece indicar que él saldrá libre en cuanto se le deslinden responsabilidades.

Además, Cecilia Monzón denunció a su hija, Fernanda López Villafuerte, por amenazas, porque el pleito con la familia de López Zavala fue brutal cuando salió a la luz la relación de Cecilia con el priista.

Si la #LeyMonse existiera en Puebla, ya estarían sujetos a proceso todos los cómplices. El presunto responsable hasta se paseó en la boda un político de Chignahuapan.

Lo más riesgoso será que con las filtraciones de la Fiscalía local y sus aseveraciones dignas de juzgador, quede libre y prófugo el verdadero perpetuador del crimen. Que su menor hijo y familia o víctimas representadas queden en riesgo por la urgencia de cambiar el reflector de la alerta de género, de la regla de impunidad que existe para el otro 98% de víctimas. O que el agresor real, sea otro. Será un gran peligro que cualquier persona vinculada al feminicidio de Monzón se acerque a la disputa de poder en 2024. Será peor que gane.

Creo que pocas cosas serán tan duras para el pequeño hijo de Ceci que buscar un día en Internet lo que pasó a su mamá y descubrir todo esto. Si algún día llega a estas letras, quiero decirle que nunca nada le faltó y que mamá siempre está presente.

Dice el comunicado:

La Fiscalía General del Estado de Puebla informa, respecto al hecho en el cual fuera privada de la vida la abogada Cecilia N, lo siguiente:

A las 11:00 horas del día 21 de mayo de 2022, en la Fiscalía General del Estado se recibió llamada telefónica de la Policía Municipal de San Pedro Cholula, la cual hizo del conocimiento a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida y la Integridad Corporal, que en la vía pública, específicamente en Avenida Camino Real a Momoxpan a la altura del puente Periférico Ecológico, Santiago Momoxpan, en el municipio de San Pedro Cholula, se encontraba un vehículo marca KIA color azul, tipo Sportage, modelo 2018, mismo que presentaba cristal roto por arma de fuego, en marco de la ventanilla del área del piloto, y que en el interior del mismo, en el asiento del conductor, se localizaba el cuerpo de una mujer, quien en vida respondió al nombre de Cecilia N., de 38 años de edad, quien presentó lesiones producidas por arma de fuego.

En la investigación realizada, que comprende, entre otros actos de investigación, diversas entrevistas, la recolección y análisis de más de quinientas horas de videos, informes de georreferenciación telefónica, dictámenes periciales en materia de criminalística, medicina forense, química forense, genética forense, antropología social, lofoscopía y balística, inspecciones y un cateo, se acreditó que el día 21 de mayo de 2022, aproximadamente a las 09:50 horas, la abogada Cecilia N. salió de su domicilio ubicado en el municipio de San Pedro Cholula, a bordo de su vehículo con las características mencionadas, tomando camino con dirección a Calle Tlaxcala y aproximadamente a la altura de la Privada 5 de Mayo, fue perseguida por dos individuos que viajaban en una motocicleta modelo 2018, marca Vento, color negro, conducida por Jair N., quien vestía una chamarra negra con rojo, pantalón tipo mezclilla color azul, portando un casco de motociclista cerrado en tono oscuro, y le acompañaba como pasajero Silvestre N., quien vestía sudadera color blanco con capucha y pantalón de mezclilla, portando gorra de color oscuro con el logotipo del equipo de los Yanquis de New York (NY), portando una mochila de color negro en la espalda; continuando Cecilia N. su trayecto sobre calle Tlaxcala hasta la intersección en Avenida Forjadores, circuló sobre dicha Avenida con sentido a Periférico Ecológico hasta dar vuelta sobre Calle Camino Real a Momoxpan con sentido a Privada Real del Caballero, y a la altura del puente Periférico Ecológico fue alcanzada por la motocicleta en la que viajaban Jair N. y Silvestre N., quienes se posicionaron a un costado del vehículo que conducía Cecilia N., específicamente del lado del piloto, y una vez colocados a 1.10 metros aproximadamente, Silvestre N. accionó una pistola, marca Pietro Berretta modelo 92 A1, calibre 9 milímetros, con matrícula J78072Z, en 6 ocasiones en la corporeidad de la víctima, produciéndole las lesiones que le privaron de la vida.

En tanto la víctima quedó a bordo del vehículo mencionado, Silvestre N. y Jair N. se retiraron del lugar a bordo de su motocicleta rumbo a Periférico Ecológico, circulando por avenidas aledañas de la Ciudad de Puebla hasta llegar al inmueble ubicado en Calle Universidad Autónoma de Tabasco y calle Universidad Autónoma de Nayarit, en donde ambos imputados introdujeron la motocicleta en la que viajaban; minutos después Silvestre N. y Jair N. salieron del domicilio antes citado a bordo de una camioneta marca Dodge, tipo Durango, color rojo, con placas de circulación del Estado de Puebla, propiedad de Santiago N., conducida por Jair N.

Finalmente, Jair N. se reunió con Javier N., para posteriormente trasladarse al Estado de Chiapas, mientras Silvestre N. se trasladó al Estado de Veracruz.

Destaca entre los actos de investigación antes referidos, que con fecha 03 de junio de 2022 se dio cumplimiento a la orden de cateo concedida por la autoridad judicial competente, para ejecutarse en el domicilio precitado, asegurándose diversos indicios utilizados para la comisión del hecho delictivo como son la motocicleta, el arma de fuego, la chamarra y casco que portaba Jair N., la placa de circulación de la motocicleta, un teléfono celular y diversa documentación personal a nombre de Jair N.

Jair N. originario del Estado de Chiapas y sobrino de Javier N., recibió la pistola y la motocicleta de manos de este último, quien a su vez se la proporcionó a Silvestre N. para que la utilizara en la comisión del hecho delictivo.

Se pudo establecer que Silvestre N. llegó al Estado de Puebla procedente del Estado de Veracruz, donde tiene su domicilio, exprofeso para preparar y cometer el hecho, hospedándose en un hotel de esta Ciudad para reunirse en diversas ocasiones con Jair N. para coordinarse y llevar acciones de vigilancia a la abogada Cecilia N. particularmente acerca de sus actividades y su domicilio.

De esta manera, con múltiples indicios, la investigación realizada por la Fiscalía General del Estado condujo al esclarecimiento del hecho, logrando obtener indicios y evidencias suficientes para acreditar que, en el mes de abril de 2022, Javier N. encargó a Jair N. y Silvestre N. que privaran de la vida a Cecilia N., proporcionándoles los instrumentos mencionados para la comisión del hecho, así como Santiago N. proporcionó uno de los vehículos utilizados en el hecho.

Por ello, la Fiscalía ejercitó acción penal contra Javier N., Santiago N., Jair N. y Silvestre N., por su probable participación en el hecho con apariencia de delito de feminicidio, cometido en agravio de quien en vida respondiera al nombre de Cecilia N., solicitando se librara la respectiva orden de aprehensión, a la cual hasta este momento se ha dado cumplimiento respecto a Javier N., Santiago N. y Jair N.

La Fiscalía General del Estado continuará realizando todas las acciones que sean necesarias para que se impongan las sanciones que correspondan a las personas probables responsables del feminicidio cometido en agravio de Cecilia N.