La familia de Cecilia Monzón, abogada que fue víctima de feminicidio en Puebla, dieron su voto de confianza a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla.

La hermana de la también feminista Cecilia Monzón, Helena Monzón, fue quien dijo que confía en que las autoridades de la FGE de Puebla den con los responsables del feminicidio de su hermana.

De acuerdo con Reforma, esto lo dijo durante una conferencia de prensa en la capital de Puebla, luego de que ella y su familia llegaran a México el día de ayer desde España.

El asesinato de Cecilia Monzón: este gobierno no es feminista

“Estamos dando un voto de confianza a la FGE, respecto al gobernador Barbosa, no tengo contacto con él, sé que ha hecho declaraciones”.

Por otra parte, ante cuestionamientos que recibió sobre seguridad, dijo que desconoce si Cecilia Monzón contaba con algún tipo de protección debido a las constantes amenazas que recibía por sus litigios.

También dijo que ni ella ni su familia contaban hasta el momento con algún tipo de protección, y externó que ante la situación que están viviendo, en lo que menos han pensado es en su seguridad.

“Me preocupa que me hagan estas preguntas, en el sentido que yo creo que tanto mi familia como yo estamos en una situación horrible y lo que menos tendríamos que pensar es que corramos peligro, en menos de 24 horas me hayan preguntado por mi seguridad y la de mi familia, me preocupa, si voy a pedir a la Fiscalía, pediría que se ocupen a encontrar a los responsables”.

Helena Monzón