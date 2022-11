Resulta sencillo juzgar un evento sin haber estado en el mismo. Es la razón de que críticos de la 4T y el presidente Andrés Manuel López Obrador digan que hubo muy poca gente en la mayor manifestación que ha habido en la historia de México. Por ejemplo Héctor Aguilar Camín, en Milenio, ha escrito que la marcha de AMLO quedó por debajo de lo que tal columnista esperaba.

La gente cree lo que quiere creer. Esta es la razón de la eficacia de la llamada posverdad que consiste en difundir mentiras en WhatsApp y redes sociales que van a ser consumidas por quienes, sin fundamento objetivo, las consideran verdaderas.

Sobre la marcha de AMLO circularon videos y fotos que se tomaron por aquí y por allá, imágenes convenientemente captadas para demostrar que había espacios vacíos en el Paseo de la Reforma y otros puntos de la manifestación. A partir de ahí, la descalificación: fracasó la concentración encabezada por Andrés Manuel.

¿Que durante el discurso de AMLO se veían algunos huecos en el Zócalo? Después de cinco o más horas de marcha, con muchas calles bloqueadas por el exceso de gente, resultó un milagro que el presidente pudiera llegar a la meta.

Cinco o más horas de marcha. Se dice fácil, pero estar de pie tanto tiempo es una hazaña. Bajo el sol, además. No fue una estrategia deliberada, me consta: de plano en numerosos puntos del Paseo de la Reforma y la avenida Juárez no se podía caminar. Ahí estuve, con un niño. Llegamos a las nueve de la mañana y poco antes del mediodía nos retiramos porque resultaba clarísimo que no íbamos a poder entrar a la Plaza de la Constitución. Yo solo tal vez me habría quedado, pero el menor no iba a aguantar más.

Hice un cálculo —tengo experiencia: he estado en varias marchas enormes de AMLO, la del desafuero y todas las de 2006—, concluí que había un millón de personas caminando por todo el centro de la Ciudad de México buscando la manera de llegar al mitin, lo que era imposible.

Me quedé corto: como dijo Claudia Sheinbaum hubo 1.2 millones de marchistas, de los cuales solo el 10% —como máximo— llegó al Zócalo. Demasiada gente después de 5 horas de estar en la calle intentando avanzar sin conseguirlo.

Me dice mi sobrina Nancy —fue ciclista de alto rendimiento y está casada con un profesional de ese deporte— que las etapas más largas del Tour de Francia duran cuando mucho cinco horas.

Solo deportistas con una preparación de excelencia resisten tales pruebas.

Y sí, solo personas muy motivadas y que sienten una gran amor por México, son capaces de estar bajo el sol más de cinco horas en defensa de una causa.

Solo por comparar, la marcha del INE fue varios kilómetros más corta, terminó en una plaza que es la cuarta parte del Zócalo y duró muy poco tiempo.

Pero la comentocracia que critica a AMLO con la comparación no quiere ser objetiva. Le basta con creer lo que quiere creer.

Si así está la oposición, difícilmente ganará en 2023 y en 2024.

Por cierto, hoy en una encuesta de El Universal crece la aprobación de AMLO.