Tiembla Ricardo Salinas Pliego, pues TV Azteca tendrá el siguiente mes de diciembre la audiencia debido a la demanda por más de 8 mil millones de pesos en Estados Unidos.

Lo anterior debido a que un juez federal de Nueva York agendó para el siguiente 8 de diciembre la primera audiencia por la demanda de 8 mil millones de pesos contra TV Azteca.

El caso que se abrió en Estado Unidos en contra de TV Azteca, corresponde al incumplimiento por parte de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, en el pago de un bono de deuda.

Ante la falta de pagos del bono que es superior a los 400 millones de dólares, será en diciembre próximo cuando se celebre la audiencia que originalmente se fijó para octubre.

Debido a la nueva fecha fijada por el juez de la Corte Distrito Sur de Nueva York, Paul G. Gardephe, se espera que el litigio que pondría a temblar a Ricardo Salinas Pliego se extienda hasta 2023.

No obstante, también se genera un espacio de tiempo para que las partes involucradas en el caso, se acerquen con el fin de establecer negociaciones.

TV Azteca (Especial)

Abogados de TV Azteca consiguieron aplazar la audiencia por la demanda de más de 8 mil millones de pesos

La deuda que mantiene TV Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, por la falta de pago de un bono de deuda a sus acreedores en Estados Unidos, asciende a los 488.6 millones de dólares.

La cantidad en la que ya se contemplan los intereses que se han generado por la falta de pagos, así como otros costos, equivale a cerca de 8 mil millones de pesos.

Desde el mes de agosto pasado, el representante de los acreedores de TV Azteca, The Bank of New York Mellon, presentó la demanda en contra de la televisora de Ricardo Salinas Pliego.

Al admitir la demanda, la Corte Suprema del Estado de Nueva York fijó la audiencia inicial para el 11 de octubre, sin embargo, abogados de TV Azteca consiguieron aplazar la fecha.

El caso fue traslado a la corte federal, pues ésta tiene la capacidad de dar trámite al litigio, además de que las filiales de TV Azteca incluidas en la demanda tienen domicilio en México y otros países.

Filiales de TV Azteca inscritas como garantía de deuda no tienen su sede en Estados Unidos

Sobre lo anterior, cabe destacar que en la demanda contra la empresa de Ricardo Salinas Pliego, fueron incluidas 57 filiales que fueron inscritas en garantía de la deuda que se emitió en 2017.

Del total de empresas filiales que son requeridas por las 3 firmas que son las acreedoras de la deuda en Estados Unidos, solo dos de ellas tienen su sede en dicho país.

Si bien la mayoría restante tienen domicilio en México, otras empresas están registradas en naciones de Centroamérica, Sudamérica e incluso en España .

Incluso, de acuerdo con lo reportado por el diario Reforma, 15 de las empresas filiales desaparecieron de forma reciente al incorporarse a TV Azteca SAB y Azteca International Corporation .

Las empresas que demandaron a TV Azteca de Ricardo Salinas Pliego en Estados Unidos por el impago de deuda, son las siguientes:

Fidelity Investments Inc

Contrarian Capital Management LLC

Cyrus Capital Partners LP