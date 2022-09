El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer que hay una lista de grandes contribuyentes que están atrasados en el pago de impuestos y aunque Ricardo Salinas Pliego es uno de esos deudores no está en ese grupo porque buscan llegar a un acuerdo sin imposiciones, es decir, tiene un trato especial.

AMLO dijo que la lista está conformada por entre 20 y 30 grandes contribuyentes, quienes en conjunto suman una deuda de 100 mil millones de pesos.

Ricardo Salinas Pliego no se encuentra en esa lista porque buscan encontrar un acuerdo sin imposiciones, detalló AMLO, durante la conferencia mañanera de este 28 de septiembre.

“No esta ahí, el caso de Azteca o Grupo salinas, no. Estamos hablando de otra lista, esto ya se está trabajado, lo de Ricardo (Salinas Pliego), se esta buscando un acuerdo... ya se está haciendo toda una revisión general, ya hay juicios, que son cosa juzgada, que ya la Corte resolvió, sin embargo hay otros y lo que se busca es llegar a un acuerdo sin que haya ninguna imposición, sin autoritarismo sino buscando la conciliación y así lo hemos hecho” AMLO

¿Cuánto debe Ricardo Salinas al SAT?

Cabe recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a Elektra, de Grupo Salinas, a pagar una deuda por el ejercicio fiscal de 2013, por dos mil 636 millones de pesos. Ricardo Salinas ha dicho que no va a pagar porque es un cobro indebido.

Lista titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, dio a conocer una lista de quienes se están rezagando y se reunirá nuevamente esta semana, aunque detalló que algunos se han atrasado porque están en espera de resultados de auditorías.

AMLO dijo que el objetivo es tener finanzas sanas, seguir financiando el desarrollo y seguir apoyando a la gente sin contratar deuda.

No obstante, no es la única deuda de Ricardo Salinas Pliego, en Estados Unidos tiene una más por el equivalente nueve mil 675 millones de pesos pues no ha pagado a sus inversionistas en más de un año.

Hasta este 27 de septiembre, el SAT reporta un monto de dos mil 898 millones 471 mil millones de pesos como recaudación, no obstante, se encuentra en 0.3 por ciento por debajo de la recaudación en la misma fecha del año anterior.

AMLO recomienda a empresarios que paguen impuestos y aceptar nueva realidad

AMLO le recomendó a empresarios que paguen para que no caigan en defraudación fiscal pues es un delito penal y que acepten la nueva realidad.

Criticó que recurran a argucias legales para no pagar o dejar pasar tiempo.

A Ricardo Salinas no le gusta pagar impuestos en beneficio de la sociedad

Cabe recordar que Ricardo Salinas Pliego ha manifestado en redes sociales que no debe impuestos pero a la vez abiertamente se ha quejado de tener que hacer contribuciones como cualquier otro contribuyente, en beneficio de los demás.

Uno de sus argumentos cuestiona por qué lo generado por sus empresas debe invertirse en otras personas.