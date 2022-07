El empresario Ricardo Salinas Pliego respondió de manera tajantes sobre si buscará o no la presidencia en las elecciones 2024.

Después de ser cuestionado sobre si buscará ser candidato a la presidencia para suceder a Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Salinas Pliego decidió responder.

¿Ricardo Salinas Pliego será candidato a la presidencia en las elecciones 2024?

Ricardo Salina Pliego fue cuestionado en Twitter mientras celebraba el Día Mundial del Perro, sobre si buscaría la presidencia en las próximas elecciones 2024.

De acuerdo con el usuario @cielo30408857, el fundador de Grupo Salinas es un gran empresario que debería dejar huella en México y lanzarse como candidato a la presidencia.

Sin embargo, Ricardo Salinas Pliego respondió tajantemente que “jamás”ha tenido esa aspiración.

Así, el empresario anunció que no piensa participar en las elecciones 2024 como candidato a ocupar el cargo de la presidencia cuando AMLO deje su mandato.

A pesar de que el usuario le pidió “dejar huella” en México al ser un presidente que no estaría interesado en el erario por tener su propio imperio, Ricardo Salinas Pliego no piensa en participar de la política nacional.

Sin embargo, el usuario insistió en que no es descabellado que un “empresario exitoso” sea el próximo presidente.

¿Quiénes sí quieren ser candidatos a la presidencia en las elecciones 2024?

Si Ricardo Salinas Pliego no quiere buscar la presidencia, eso no quiere decir que no haya quién ya haya levantado la mano en busca de la candidatura presidencial de diferentes partidos.

Sin embargo, no todos parecen estar cerca de llegar a la contienda electoral y, de acuerdo con el Tracking diario de SDPnoticias el 22 de julio, así están las preferencias de voto: