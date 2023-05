¿Estás harto del refresco? La Procuraduría Federal del Consumidor ( Profeco ) te presenta esta alternativa que no solo es mucho más saludable, sino que es más barata y casera.

En distintas ediciones de la Revista del Consumidor, la Profeco ha alertado a la ciudadanía por los altos riesgos a la salud que representa el consumo de bebidas azucaradas como los refrescos.

Pese a ello, México se trata del país que más consume refresco en todo el mundo, lo cual ha derivado en una crisis de salud pública por padecimientos como la diabetes.

Por eso, la Profeco ha ofrecido una serie de opciones y recomendaciones a los consumidores, con el fin de que en la medida de lo posible, erradiquen de su dieta a los refrescos .

En ese sentido, la dependencia federal presentó de forma reciente, una alternativa que es más saludable que los refrescos, además de que es mucho más barata y casera.

Los 4 peores refrescos, según Profeco. (Eduardo Díaz / Especial)

Refresco de jengibre, la alternativa que Profeco te da para que te olvides de los refrescos

En caso de que entre tus planes esté el comenzar a olvidarte del refresco, toma en cuenta esta recomendación de la Profeco para que te des tu gustito dulce, pero más saludable.

Se trata del refresco de jengibre, una bebida que no contiene los edulcorantes usados en los refrescos y que además, es más barata y puedes prepararla en tu casa.

Además, hacer un refresco de jengibre casero no tiene mucha complicaciones, pues para su preparación no te tardas más de una hora y los ingredientes no son nada del otro mundo.

Asimismo, la bebida si bien no tiene un duración como la de los refrescos debido a que no tiene los mismos conservadores, puede aguantar 15 días en refrigeración sin problemas.

Así puedes saber si tu Coca Cola u otro refresco es pirata. (Especial)

¿Cómo se hace el refresco de jengibre?

Si ya te convenciste y vas preparar tu refresco de jengibre para hacer la prueba e ir olvidando a los refrescos convencionales, estos son los ingredientes que necesitas:

Una pieza de jengibre que de unos 120 gramos

750 mililitros de agua

3 limones

Miel o azúcar al gusto

En tanto, los utensilios que necesitas para la preparación, se tratan de los presentados a continuación:

Una cacerola con tapa

Un colador

Un machacador de madera

Un embudo

Una botella de plástico de 1.5 litros

Una vez alistados tanto los ingredientes como los utensilios, sigue estos sencillos pasos para preparar tu refresco de jengibre:

Lava perfectamente la pieza de jengibre, pélala y córtala en láminas delgadas

Hierve una tasa de agua y cuando alcance la temperatura de ebullición, añade el jengibre y déjalo en fuego alto durante un minuto

Con el fuego apagado, agrega el jugo de los 3 limones y deja reposar por 5 minutos con la olla tapada.

Cuela la mezcla con ayuda del machacador

Deposita el jarabe en la botella, agita suavemente y deja que se enfríe

Para consumirlo, agrega 60 mililitros del concentrado un vaso, agrega hielo y miel al gusto y luego rellena con agua mineral