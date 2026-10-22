Claudia Sheinbaum anunció 20 nuevos parques industriales en México, como parte del Plan México y con una inversión superior a 670 millones de dólares para nueva infraestructura.

La iniciativa contempla proyectos distribuidos en ocho entidades federativas y 17 municipios, con el objetivo de ampliar infraestructura productiva y fortalecer el desarrollo económico regional durante esta administración.

Ximena Escobedo explicó que estos proyectos elevarán a 40 los parques comprometidos dentro de la meta de 100 nuevos complejos industriales durante la actual administración federal.

¿Cuántos parques industriales contempla el Plan México?

El anuncio fue presentado durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, donde autoridades explicaron los avances relacionados con la estrategia industrial del Gobierno federal.

Escobedo señaló que los nuevos parques representan el segundo grupo anunciado dentro del compromiso establecido por el Plan México para impulsar infraestructura industrial en distintas regiones.

Con estos proyectos, el Gobierno federal reporta 40 parques contemplados de los 100 establecidos como objetivo para la administración de Claudia Sheinbaum mediante el Plan México.

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México (Especial)

La inversión anunciada para los 20 parques asciende a más de 670 millones de dólares, recursos destinados exclusivamente al desarrollo de estos nuevos espacios industriales.

Los proyectos estarán ubicados en ocho entidades federativas y abarcarán 17 municipios, aunque durante el anuncio no se detallaron individualmente las localidades participantes del proyecto.

La estrategia busca ampliar las capacidades productivas del país y favorecer condiciones para nuevas inversiones, además de contribuir al desarrollo económico de diferentes regiones.

El anuncio forma parte de una política que plantea fortalecer la infraestructura industrial y avanzar gradualmente hacia la meta de 100 parques establecida por el Gobierno federal.