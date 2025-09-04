El Sorteo Gana Gato 2901 de la Lotería Nacional se juega hoy jueves 4 de septiembre y en esta nota te daremos a conocer los resultados de los números ganadores.

El Gana Gato 2901 de la Lotería Nacional empieza en punto de las 21:00 horas y podrás verlo en vivo a través de los siguientes medios:

redes sociales de los Sorteos Electrónicos de la Lotería Nacional

canal oficial de YouTube de los Sorteos Electrónicos de la Lotería Nacional

A continuación te daremos a conocer información acerca de este Sorteo Gana Gato 2901 de la Lotería Nacional así como la lista con los números ganadores.

Estos son los resultados del Sorteo Gana Gato 2901 de la Lotería Nacional

Los resultados de los números ganadores de la bolsa acumulada de 333 mil pesos del Sorteo Gana Gato 2901 de la Lotería Nacional son:

PENDIENTE - superior izquierda

PENDIENTE - superior central

PENDIENTE - superior derecha

PENDIENTE - intermedia izquierda

PENDIENTE - intermedia derecha

PENDIENTE - inferior izquierda

PENDIENTE - inferior central

PENDIENTE - inferior derecha

¿Cómo participar en el Sorteo Gana Gato 2901 de la Lotería Nacional?

Todavía puedes jugar en el Sorteo Gana Gato 2901 de la Lotería Nacional, pues tendrás hasta las 21:00 horas de hoy, jueves 4 de septiembre, para participar.

Para ello deberás acudir al expendio de la Lotería Nacional más cercano a tu domicilio y llenar tu volante, o bien, definir tu combinación o combinaciones de manera digital a través del sitio alegrialoteria.com

Los resultados del Sorteo Gana Gato 2901 de la Lotería Nacional podrás consultarlos de las siguientes maneras:

a través de las redes sociales de la Lotería Nacional

en la página de Internet de la Lotería Nacional

Recuerda que en caso de ganar algún premio, sólo contarás con 60 días naturales posteriores al evento para reclamarlo.

¿Cómo se juega el Sorteo Gana Gato 2901 de la Lotería Nacional?

Este Sorteo Gana Gato 2901 de la Lotería Nacional otorga hasta dos oportunidades de jugar, con hasta 8 combinaciones diferentes.

Hay dos maneras de llenar el volante:

elige tus propios números: de manera digital podrás elegir tus 8 combinaciones de números entre el 1 al 5

Gatomático: para los que prefieren dejar todo a la suerte, se pide un Gatomático al agente y el sistema definirá una combinación al azar

Para ganar, los números de tu combinación deberán coincidir con un mínimo de 3 números, que a su vez formen líneas rectas como en el juego de Gato tradicional.

Entre más líneas se obtengan en Gana Gato, mayor es el monto a ganar y el costo por jugar este Sorteo es de 10 pesos por apuesta.