Eduardo Fernández García, ex director de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) durante el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, fue detenido España, a solicitud de las autoridades de México.

En el año 2003, Eduardo Fernández García fue acusado por los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades, así como por revelación del secreto bancario.

Para marzo de 2007, el ex director de la CNBV fue detenido por las acusaciones antes mencionadas, aunque después fue liberado.

A cotninuación te presentamos lo que sabemos de Eduardo Fernández:

¿Quién es Eduardo Fernández García?

Eduardo Fernández García se desempeñó como director de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en el sexenio de Ernesto Zedillo.

Fernández García asumió el cargo en el año 1994 y hasta el término del mandato presidencial de Zedillo en el 2000.

Fue integrante del grupo político que dirigió la economía del país por más de 25 años y que lo llevó a la crisis de 1994, en el que estaban personajes como Guillermo Ortiz, ex secretario de Hacienda y ex gobernador del Banco de México y Javier Arrigunaga, ex director del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).

¿Cuántos años tiene Eduardo Fernández García?

El ex director de la CNBV Eduardo Fernández García tiene actualmente 70 años de edad en 2024.

¿Quién es la esposa de Eduardo Fernández García?

La esposa de Eduardo Fernández García es Florencia Méndez, quien fue de las primeras en informar sobre la detención de su pareja.

Florencia Méndez indicó que recibió una primera llamada de su esposo para informarle que había sido detenido en el aeropuerto de Madrid por una acusación de “amenazas”.

Más tarde, recibió una segunda llamada de Fernández García en la que especificaba que lo habían detenido con fines de extradición por el delito de extorsión agravada en grado de tentativa .

¿Qué signo zodiacal es Eduardo Fernández García?

Debido a que no se conoce la fecha de nacimiento de Eduardo Fernández García se desconoce su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Eduardo Fernández García?

Actualmente se desconoce si Eduardo Fernández García tiene hijos con su esposa Florencia Méndez.

¿Cuáles son los estudios de Eduardo Fernández García?

Eduardo Fernández García estudió la Licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), carrera de la que se graduó en 1977, dos años después de que había comenzado a trabajar en el Banco de México.

Sin embargo, no hay registros de que haya cursado estudios de posgrado.

¿En qué ha trabajado Eduardo Fernández García?

Eduardo Fernández García se ha desempeñado de manera profesional principalmente en el sector bancario de México:

Fue presidente de la CNBV de abril de 1994 a noviembre de 2000

Banco de México

fue subgerente consultivo



gerente jurídico



director de disposiciones

Eduardo Fernández García es detenido en Madrid, España, por este delito

La mañana de hoy 23 de febrero, el ex presidente de la CNBV Eduardo Fernández García fue detenido en Madrid, España, por una solicitud de autoridades mexicanas.

Fernández García fue aprehendido a su llegada al Aeropuerto de Barajas procedente de Miami, Florida, Estados Unidos, luego de que contaba con una ficha roja de la Interpol por una orden de aprehensión por delitos del fuero común girada por un juez de la Ciudad de México.

Según lo declarado por su esposa Florencia Méndez, fue detenido con fines de extradición por el delito de extorsión agravada en grado de tentativa .

Al mediodía de este viernes (hora del centro de México), Eduardo Fernández García se encontraba retenido en en el Aeropuerto de Barajas, donde las autoridades españolas le indicaron que este sábado 24 de febrero tendrá su primera cita ante la Audiencia Nacional de España a las 9 de la mañana local.

Su detención ocurre luego de que presentara una denuncia ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) en la que sostiene que directivos de alto nivel de Televisa como Emilio Azcárraga Jean, Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia realizaron transacciones ilegales y una serie de “maniobras furtivas” para lavar 40 millones de dólares.

La denuncia fue interpuesta por ex director de la CNBV el 6 de octubre de 2022, en alusión a hechos que habrían ocurrido entre 2008 y 2011.