Este 24 de noviembre es el Black Friday en México, pero además se celebra el Día de No Comprar Nada y el Día del Vino Tinto.

Como ya se reveló, este 24 de noviembre se llevará a cabo el Black Friday en México, el cual se inspira en las ofertas y descuentos que también se llevan a cabo en Estados Unidos.

Y precisamente, ante los gastos que se llevan a cabo en el Black Friday, se festeja el Día de No Comprar Nada para denunciar el consumo masivo en todo el mundo.

Finalmente, este 24 de noviembre se celebra el Día del Vino Tinto, siendo esta una de las bebidas más usadas dentro de la gastronomía mundial.

El Black Friday en México es este 24 de noviembre

Como ya se dijo, este 24 de noviembre, al ser el último viernes de este mes, se lleva a cabo el Black Friday en México.

El Black Friday o Viernes Negro marca el inicoo de la temproada de compras navideñas en muchas partes del mundo, en donde las tiendas suelen poner ofertas, promociones o descuentos.

El Black Friday se da un día después del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, y ahora en México se ha adoptado esa costumbre.

Aunque en algunas tiendas, como Amazon, el Black Friday en México se extenderá hasta el 26 de noviembre.

Después del Black Friday en México, algunas tiendas y establecimientos extienden sus fechas de ofertas hasta el Cyber Monday, que en este 2023 caerá el próximo 27 de noviembre.

Compradores del Black Friday. (AFP)

El Día de No Comprar Nada también es este 24 de noviembre

Al ser este 24 de noviembre el Black Friday, también se celebra el Día de No Comprar Nada, esto para promover el consumo responsable y alternativo ante las compras masivas de este día.

De igual manera, se trata de concientizar a la población en este Día de No Comprar Nada que uno de los problemas ambientales viene del consumo exagerado.

Y es que precisamente, el Día de No Comprar Nada surge a partir del Black Friday celebrado el último viernes de noviembre.

El Día de No Comprar Nada fue una iniciativa del artista originario de Vancouver, Tate Dave y promovido por la revista Adbusters, en donde los participantes de este día se abstienen de comprar por 24 horas.

No obstante, este movimiento del Día de No Comprar Nada es criticado por varias personas y colectivos al revelar que aunque se abstengan de comprar por un día, esto no marcará la diferencia.

Especialmente porque después del Día de No Comprar Nada, seguirán comprando como se supone se haría al día siguiente o días posteriores.

Este 24 de noviembre es el Día de No Comprar Nada (Jingxi Lau / Unsplash )

Este 24 de noviembre se celebra el Día del Vino Tinto

Además del Black Friday, este 24 de noviembre se celebra el Día del Vino Tinto, una de las bebidas más consumidas y usadas en todo el mundo.

Se estima que el origen del vino tinto, de acuerdo a los arqueólogos, data desde el año 6000 a.c pues se descubrieron almacenes antiguos de esta bebida.

Aunque otros también aseguran que el vino tinto viene desde el siglo VII a.c, en la época griega.

Existen varios tipos de vino tinto y sabor, el cual dependerá de las barricas, almacenamiento y el tiempo de añejamiento que se le de, a lo cual se obtienen las siguientes clasificaciones:

Joven o de año: no ha pasado mucho tiempo en la barrica

Crianza: pasa entre 6 y 12 meses en barrica (de acuerdo a su denominación de origen). Después de su elaboración, pasa al menos dos años en botella antes de ser comercializado.

Reserva: reposa un año en barrica y después de su elaboración, pasa en botella tres años.

Gran Reserva: pasa 18 meses en barrica y el resto en botella; se comercializa al sexto año y este tipo de vino tinto corresponde a cosechas excepcionales.