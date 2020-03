¿Publicidad engañosa? Señalan que Banorte pospondrá pagos por 4 meses, pero seguirán corriendo intereses

Debido a que la institución financiera continuará con el cobro de intereses, ha sido acusado por usuarios de difundir publicidad engañosa.

México.- El pasado martes 24 de marzo, Grupo Financiero Banorte anunció que en apoyo a sus clientes por la contingencia de Coronavirus Covid-19, permitiría que sus clientes se "atrasen" en sus pagos de créditos hasta por 4 meses, sin embargo el apoyo anunciado por la institución financiera se trata de publicidad engañosa.

Si bien en su reporte el banco indicó que para los cuentahabientes que lo requieran, se diferiría el pago por hasta 4 meses, en las especificaciones del apoyo se detalla que los intereses seguirán generándose en el tiempo en el que no se cubran los pagos de los distintos productos contratados.

“El saldo que no pagues, sigue generando intereses de forma normal con la misma tasa (intereses ordinarios) hasta que lo liquides en su totalidad” Banorte

Página de Banorte. Banorte

De la misma forma, la institución financiera indicó que en realidad el apoyo que se otorga a los clientes durante la contingencia, consiste en que quienes soliciten el beneficio y en adelante dejen de pagar, no verán afectación en su historial crediticio y tampoco se generarán gastos de cobranza.

Ante las críticas que se han generado en redes sociales por la publicidad engañosa, Banorte insistió en que la promoción lanzada consiste en que no se generarán intereses no moratorios, ya que al solicitarlo, no se creará un atraso o perjuicio ante Buró de Crédito ni cargos extras por pago tardío.

Además, advirtió que en caso de no acceder al apoyo y se deja de pagar durante 4 meses, se cargarán aparte de los intereses no moratorios, los cargos por conceptos de pago tardío y su respectivo IVA, aunado de los intereses que de ser el caso, sí crearán una afectación en los historiales en Buró.

Al lanzar la promoción, el banco informó que quienes busquen activarla, deberán hacerlo hasta el 30 de abril próximo, por medio de un formulario en internet o en todo caso, llamar al Centro de Contacto.