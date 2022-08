Actualmente, el precio de tortilla en México va de los 19 a los 28 pesos por kilo en diferentes regiones del país; pese a los aumentos, AMLO dijo que el alimento no recibirá subsidios, pero que sí se cuidará que no incremente más.

Durante la conferencia mañanera de hoy 11 de agosto, AMLO señaló que se cuida que el precio de las tortillas no aumente más, pero no se considera otorgar un subsidio al alimento perteneciente a la canasta básica.

Y es que, el precio de las tortillas también ha sufrido aumentos considerables tras la inflación que cerró julio con una variación anual de 8.15%, el valor más alto desde diciembre del 2000.

Provocando que el precio de la tortilla se coloque hasta en los 28 pesos por kilo, según la región en la que se compre.

¿Por qué aumentó el precio de la tortilla?

La razón del aumento en el precio de la tortilla abarca argumentos como el aumento del costo en:

gas LP



harina



maíz



combustible



electricidad



Pues dichos productos y servicios han aumentado sus precios de manera constante en los últimos meses.

Tortillería (Galo Cañas / Cuartoscuro)

¿Cuál es el precio de la tortilla en cada estado?

En cuanto a los precios por estado, la cantidad pagada se posiciona en un monto diferente por cada región.

Ya que también depende de si la entidad cuenta con cosechas de maíz o adquieren las toneladas del producto de otro estado.

Según los datos del Sistema Nacional de Información e Integración de los Mercados (SNIIM), hasta el 10 de agosto el precio de las tortillas era:

Aguascalientes, Aguascalientes: 19.67 pesos por kilo



Baja California: Mexicali en 25.86 y Tijuana en 23.27 pesos por kilo



Baja California Sur, La Paz: 24.50 pesos por kilo



Campeche: 22 pesos por kilo



Coahuila: en Piedras Negras a 22.00, mientras que en Saltillo y Torreón a 21 pesos por kilo



Colima: 22 pesos por kilo



Chiapas: en Tapachula a 21.33 y en Tuxtla Gutiérrez 18 pesos por kilo



Chihuahua; en la capital a 21.17 pesos por kilo y en Ciudad Juárez a 20.67 pesos por kilo



Ciudad de México (CDMX): 20 pesos por kilo en la zona centro y en la metropolitana.



Durango: 17.38 en la capital y 19.50 pesos por kilo en Gómez Palacio



Guanajuato: en Celaya a 20.50 y en León a 22 pesos por kilo



Guerrero: 27 pesos en Acapulco y 24 en Chilpancingo



Hidalgo: 21 pesos en la capital del estado



Jalisco: Guadalajara y su zona metropolitana 22 pesos



Estado de México: 19 pesos en Toluca



Michoacán: 20.07 pesos por kilo en Morelia



Morelos, Cuernavaca, 22.67 pesos por kilo



Nayarit, Tepic, 22 pesos por kilo



Nuevo León: oscila entre los 21 y 21.17 pesos por kilo en Monterrey y su zona metropolitana



Oaxaca: 21.17 pesos por kilo



Puebla: va de los 14 a los 15 pesos por kilo en la capital y su zona metropolitana



Querétaro: 21.83 pesos por kilo



Quintana Roo: en Cancún se encuentra en 23 pesos por kilo y en Chetumal en 24



San Luis Potosí, $21.00



Sinaloa: 22 pesos por kilo en Culiacán



Sonora: el precio de la tortilla va de los 23 pesos en Ciudad Obregón, 25 en Nogales y 27.67 en Hermosillo



Villahermosa, Tabasco, $22.40



Tamaulipas: Ciudad Victoria, 22.50; Matamoros, 24; Nuevo Laredo, 23.33; Reynosa, 23.25; Tampico, 25 pesos.



Tlaxcala, 16 pesos por kilo



Veracruz: Coatzacoalcos, 22; Veracruz, 21 y Xalapa $17.50



Mérida, Yucatán, 23.61 pesos



Zacatecas 19 pesos



Precio de la tortilla no recibirá subsidios: AMLO

Aún con el aumento que se ha registrado en el precio de la tortilla, AMLO indicó que no existirá un subsidio para el producto.

Tras resaltar que México es un país autosuficiente en la producción de maíz blanco y el frijol, el presidente de México habló sobre el precio de la tortilla.

De acuerdo con sus palabras se está mejorando el precio a los productores de tortilla y hay un precio de garantía para el maíz, el cual se ha incrementado para que no falte en el país.

Pues, según lo dijo “sin maíz no hay país”, ya que la tortilla es un alimento muy importante en la alimentación de los mexicanos.

Por lo que, señaló, se está cuidando que no aumente el precio de la tortilla, no obstante, no se planea otorgar un subsidio al alimento.

Ya que, no quiere repartir subsidios a diestra y siniestra y que no le lleguen al consumidor.

“No queremos es repartir subsidios a diestra y siniestra y que ese subsidio no le llegue al consumidor, tenemos que ser cuidadosos en eso, pero vamos a seguir procurando que no aumente el precio de las tortillas, además yo mido el incremento al salario a partir del precio a la tortilla.” AMLO