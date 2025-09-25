En Philips, la seguridad del paciente es nuestra máxima prioridad. Cuando en 2021 identificamos riesgos potenciales en algunos de nuestros dispositivos de terapia del sueño y ventiladores, de inmediato emitimos un retiro voluntario global, informamos a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS, la autoridad reguladora nacional de México) e iniciamos un amplio programa de pruebas. Expertos independientes confirmaron en abril de 2025 que el uso de los dispositivos afectados no representa un riesgo significativo para la salud de los pacientes. Hoy, el 99% de los dispositivos de terapia del sueño registrados para corrección a nivel mundial han sido remediados. Continuamos trabajando con hospitales y distribuidores en México para completar este proceso de la manera más rápida y fluida posible.

Los hechos sobre los ventiladores E30

Durante la emergencia por COVID-19, apoyamos la respuesta de salud pública de México donando 1,450 ventiladores E30 para ayudar a enfrentar la escasez global. Autorizados solo para uso de emergencia, estos dispositivos no deben seguir en operación después de la pandemia. Desde 2021, Philips ha trabajado de cerca con COFEPRIS, hospitales y distribuidores para garantizar que estas unidades E30 sean retiradas de manera segura; sin embargo, no controlamos las decisiones de inventario hospitalario, por lo que hemos instado de manera constante a los proveedores de salud a seguir las guías sobre suspender su uso y desechar las máquinas. Nuestro enfoque es claro: transparencia, seguridad y colaboración.

Comprometidos con México

Philips está profundamente comprometido con México. Durante más de ocho décadas hemos apoyado a la industria de la salud, colaborado con fabricantes locales, adquirido componentes de proveedores mexicanos y creado empleos de alto valor. México no solo es un mercado importante para nosotros, sino también una parte esencial de nuestra empresa.

Seguiremos trabajando hombro a hombro con proveedores de salud, reguladores y comunidades para mejorar la salud y el bienestar de los mexicanos. Nuestro compromiso es sencillo: seguridad del paciente, transparencia y colaboración con todos los que nos necesiten.

Comprometidos con la verdad

Philips también participa actualmente en un proceso de litigio comercial con un ex distribuidor, Healthcare Systems de México, S.A. de C.V. Desde hace varios meses, dicha empresa ha mantenido una campaña pública que vincula de manera incorrecta esta disputa con nuestro proceso global de retiro explicado arriba. Esto simplemente no es cierto.

Para garantizar la equidad, Philips ha escrito al Gobierno de México para señalar las acciones ilegales e irregulares emprendidas por Healthcare Systems de México, y que podría ser necesario resolver el asunto mediante un arbitraje de inversión. Queremos ser claros: este proceso es complejo, pero no está absolutamente relacionado con ningún producto de Philips en el mercado, no tiene que ver con el retiro, y no implica compensación alguna vinculada al retiro de nuestros dispositivos. Afirmaciones en sentido contrario son falsas y tienen la intención de engañar.

Rechazamos de manera categórica los intentos de tergiversar nuestras obligaciones de retiro, las cuales tomamos con la máxima seriedad; nuestros derechos legales, que son fundamentales para garantizar un proceso justo y debido en todas nuestras actividades; y nuestras contribuciones al sistema de salud y a la economía de México, a las que hemos respaldado durante 85 años y seguiremos apoyando por muchas décadas más.

Para que no haya duda sobre la posición de Philips

La seguridad del paciente siempre es lo primero: Trabajamos en estrecha colaboración con COFEPRIS y con los proveedores de atención médica para mantener los más altos estándares de seguridad y calidad.

Respetamos a las instituciones de México: Confiamos en el Estado de derecho y en los mecanismos acordados por nuestros países para resolver disputas de manera transparente.

Estamos comprometidos con el futuro de México: Philips continuará invirtiendo en alianzas locales, innovación y capacidad industrial para apoyar el crecimiento económico y el acceso a la atención médica para todos los mexicanos.

Seguimos comprometidos contigo: en apoyar la salud de las familias mexicanas, fortalecer el sistema de salud de México y actuar siempre con ética, transparencia y responsabilidad.

Philips México

Septiembre 2025