México.- La temporada de calor ya empieza a sentirse y con ella llegan las ganas de cambiar el guardarropa. Justo a tiempo para eso, Sears presenta promociones 3x2 en distintas categorías de moda, una oportunidad perfecta para renovar varios básicos sin que el presupuesto sufra demasiado.

Entre las promociones destacan 3x2 en calzado para toda la familia, con opciones que van desde tenis para el día a día hasta sandalias ideales para escapadas, viajes o tardes de paseo. La idea es encontrar ese par que acompañe desde la rutina hasta los planes de descanso.

La dinámica es sencilla: compras tres artículos y el de igual o menor precio va por cuenta de la casa, siempre dentro del mismo departamento y en productos de precio regular. Las promociones están disponibles exclusivamente en tiendas físicas Sears.

Si el plan incluye sol, alberca o playa, también hay 3x2 en trajes de baño para dama, caballero y niños, una buena excusa para prepararse con tiempo para las vacaciones o simplemente para disfrutar de los días más cálidos.

Además, la promoción al 3x2 incluye ropa interior, pijamas y calcetines para dama y caballero, así como lencería y corsetería, esos básicos que siempre se agradece renovar cuando cambia la temporada.

APROVECHA ESTAS PROMOCIONES.

Aunque cada categoría tiene fechas distintas, hay una semana especialmente atractiva: del 25 al 30 de marzo, cuando todas las promociones coinciden y se pueden aprovechar al mismo tiempo.

La primavera siempre trae ganas de cambio. Y si ese cambio además viene con un 3x2 que permite renovar varias cosas de una sola vez, probablemente sea buen momento para darse una vuelta por Sears y ver qué aparece en el camino.

Para quienes ya están pensando en vacaciones, en renovar básicos o simplemente en darse un gusto de temporada, este es uno de esos momentos que vale la pena aprovechar.

Si ya tenías en mente renovar algo de tu guardarropa, esta puede ser la excusa perfecta para hacerlo… y llevarte un poco más por el mismo presupuesto.

Recuerda, todas estas promociones estarán sólo disponibles en las tiendas físicas de Sears, así que corre a tu sucursal más cercana y aprovecha el 3x2 en los departamentos de Spring ln Fashion.