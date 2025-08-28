México.- El regreso a clases está a la vuelta de la esquina y es la ocasión perfecta para renovar el calzado de chicos y grandes. Por ello no puedes desaprovechar la promoción 3x2 en calzado en tienda, que nos trae Sears, para equipar a toda la familia para que lleguen con estilo, comodidad y, sobre todo, grandes ahorros

Desde ya y hasta el 1 de septiembre, aprovecha el 3x2 en calzado para toda la familia: dama, caballero e infantil. Una oportunidad única para llevarte tres pares de zapatos y que el de menor precio sea ¡gratis! Además, si pagas con tu tarjeta de crédito Sears o bancaria participante, podrás diferir tu compra a 3 meses sin intereses, lo que hace aún más accesible estrenar el calzado que necesitas en este back to school.

¿No sabes qué comprar? Sears cuenta con un extenso catálogo en las mejores marcas de calzado como Puma, Flexi, Adidas, Hush Puppies, Reebok, Bubble Gummers, Audaz, Fila, Jeanious, Westies, Vans, Coqueta, Converse, Brantano, Nike entre muchas más.

(Sears)

Una promoción que no puedes dejar pasar

Regresar a clases siempre es un nuevo comienzo, qué mejor que hacerlo cómodo y con el calzado ideal para todos en el hogar:

Para los más pequeños:.Imagina renovar tus tenis favoritos, darle a tus hijos zapatos escolares nuevos y de calidad; tenis o zapatos resistentes y cómodos que acompañan cada día en la escuela o en actividades deportivas

Para los jóvenes: opciones modernas y versátiles, perfectas para combinar con el uniforme o para lucir un estilo casual después de clases.

Para papá y mamá: calzado cómodo y elegante que se adapta tanto a la rutina diaria como a los fines de semana en familia, o incluso aprovechar para comprarte ese par extra que tenías en mente… y todo sin pagar de más.

El ahorro es inmediato: al elegir tres pares, el tercero de menor precio no tiene costo. Así de sencillo. Pero recuerda que esta promoción es válida exclusivamente en tiendas físicas de Sears, y el tiempo es limitado: solo hasta el 1 de septiembre ¡Justo para regresar con todo a clases!

Planifica tu visita lo antes posible, porque las fechas vuelan y el regreso a clases no espera.

(Sears)

También online: hasta 30% de descuento

Si por alguna razón no puedes acercarte a la tienda, Sears también tiene una alternativa atractiva en su sitio web. Ahí podrás encontrar hasta 30% de descuento en calzado y, al igual que en tienda física, disfrutar de 3 meses sin intereses con tarjetas de crédito Sears y bancarias participantes; además con esta modalidad podrás recoger tu pedido en tienda tan sólo dos horas después de tu compra o bien si es mayor a $299 el envío es totalmente gratis.

Así que no hay pretexto para no estrenar: ya sea que prefieras vivir la experiencia en tienda y aprovechar el 3x2, o comprar desde la comodidad de tu casa con hasta 30% de descuento, Sears te ofrece la mejor opción para renovar tu clóset y regresar a clases, con mucha clase.

Con promociones como esta, no solo se trata de ahorrar, sino de hacerlo en grande y con estilo. Ya lo sabes: el tiempo corre y el regreso a clases está a la vuelta de la esquina.

¡Aprovecha el 3x2 en Sears y equípate con lo mejor en calzado para este back to school! Pero corre, porque estas promociones solo estarán disponibles por tiempo limitado!