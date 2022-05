Netflix ya cuenta con la fecha de lanzamiento para sacar al mercado del streaming su plan con anuncios.

De acuerdo con The New York Times, la plataforma de series y películas, adelantaría esta nueva suscripción con publicidad, que se dio a conocer hace unas semanas.

Recordemos que en un primer momento, Reed Hastings, cofundador y CEO de Netflix, d eclaró que este plan podría establecerse en un o dos años.

Sin embargo, todo parece indicar que la perdida de suscriptores y la demanda judicial de los inversores por ocultamiento de información han hecho que los dirigentes de Netflix cambien su opinión.

Netflix (Especial / Internet)

Por lo que acelerarán toda su estrategia para presentar su suscripción lo más rápido posible.

Ahora bien, The New York Times también reporta que los problemas de Netflix han hecho que se dé una descapitalización en la bolsa de valores.

En total, Netflix perdió más de un billón 427 mil millones de pesos (70 mil millones de dólares) en esta crisis que enfrenta.

Netflix (@mohamed_hassan/Pixabay)

¿A partir de cuándo estará disponible el plan de suscripción con anuncios de Netflix?

El plan de suscripción con anuncios que Netflix lanzará al mercado del streaming llegará en el último trimestre de este 2022.

Además de acelerar su nueva estrategia comercial para nuevos usuarios, Netflix comenzaría a tomar medidas “drásticas” con todas aquellas personas que comparten las cuentas.

Maniobra peligrosa que puede ser muy contraproducente para Netflix, ya que muchos de sus usuarios no verían con malos ojos migrar a un nuevo servicio de entretenimiento.

Netflix (Netflix)

Cabe destacar que el reporte de The New York Times no detalla cuáles serán las medidas que tomará Netflix para combatir a todos aquellos que prestan su cuenta a otros.

Dicho medio solo menciona que Netflix buscaría colaborar con The Trade Desk, una empresa de marketing con la que construiría toda una infraestructura publicitaria externa.

Con esta compañía, Netflix buscaría la inserción de sus anuncios en varias plataforma de internet para expandir su alcance a nuevas audiencias.

La idea es volver a recuperar todos los usuarios que han perdido en este 2022 cuando reportaron que más 200,000 personas cancelaron su servicio de streaming.

Con información de The New York Times.