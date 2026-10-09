Fuentes en anonimato han dicho en nuevo informe de Puck News, que el gigante del streaming, Netflix, prepara despidos que afectarían al 5% de su plantilla.

Los despidos de Netflix comenzarán a procesarse durante la siguiente semana y corresponden a un movimiento estratégico dentro de la plataforma de streaming.

Debido a que los despidos en Netflix llegan en medio del próximo informe de las ganancias del tercer trimestre de 2026, el cual está programado para el martes 20 de octubre, después del cierre del mercado.

Alrededor de 800 trabajadores de Netflix serían despedidos

Ante los próximos despidos de Netflix se estima que serían alrededor de 800 trabajadores los que serían afectados con este recorte del 5%.

Según cifras oficiales, a finales de 2025, Netflix tenía alrededor de 16 mil empleados a tiempo completo, lo que significa que una reducción del 5% de su plantilla, eliminaría alrededor de 800 puestos de trabajo.

Asimismo, aún no está claro qué departamentos de Netflix se verían más afectados por los recortes reportados que se preparan dentro de la empresa.

Tras la noticia de los despidos en Netflix, medios locales han contactado con el servicio de streaming; sin embargo, un portavoz de la plataforma se negó a hacer comentarios.