El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, celebró que México lidere el puesto en menor desempleo dentro de países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

“México logró una tasa menor de desempleo que se tenga registro entre los países que conforman la OCDE [...] Además hay que decir que actualmente tenemos una de las mayores tasas de empleo” Marath Bolaños, secretario del Trabajo y Previsión Social

Marath Bolaños refirió que el resultado de 2.6 posiciona al país por debajo de economías industrializadas como Japón con una tasa de 2.7%, y Corea del Sur con 3.0%.

Empleo formal en México (cortesía)

México presentó la menor tasa de desempleo entre países de la OCDE

Sobre los resultados, Marath Bolaños resaltó que México se colocó como el país con la menor tasa de desempleo entre las economías avanzadas de la OCDE, al registrar 2.6% de desocupación en enero 2026.

De acuerdo con datos difundidos por el mismo organismo internacional, los países que presentaron menor tasa de desempleo fueron los siguientes:

México: 2.6 Japón: 2.7 Corea: 3 Israel: 3.1 Polonia: 3.1

En contraste, los países que registraron mayor número de personas desempleadas son:

Finlandia: 10 España: 9.8 Colombia: 8.8 Chile: 8.6 Turquía: 8.1

Trabajo (Especial)

México presenta mejor estabilidad laboral en comparación a otros países de la OCDE

Según el reporte de la OCDE, la tasa de desempleo es un indicador fundamental para medir la salud de una economía, ya que refleja el porcentaje de personas que buscan trabajo sin lograr encontrarlo.

Este resultado de 2.6 se interpreta como una señal de estabilidad en el mercado laboral mexicano, especialmente al compararse con otras economías que integran la OCDE.