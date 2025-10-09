México.- En su decimotercera edición, el ranking de Merco volvió a medir la percepción pública y profesional de las principales empresas que operan en el país, este estudio se llevó a cabo por KPMG y evaluó a más de 200 compañías nacionales, además este año incorporó por segunda ocasión la evaluación de equipos de comunicación corporativa, donde Grupo Bimbo alcanzó el segundo lugar, reflejando la solidez de su estrategia informativa y su conexión con distintos públicos.

El análisis de Merco, auditado de manera independiente por KPMG bajo la norma ISAE 3000, evaluó a más de 200 compañías nacionales e internacionales. Los criterios de valoración abarcan factores como desempeño financiero, responsabilidad social, capacidad de innovación, reputación digital y la opinión de expertos, periodistas, consumidores y líderes empresariales.

En esta edición, participaron 1,825 directivos, junto con analistas financieros, periodistas de negocios, académicos, representantes de gobierno y organizaciones civiles, además de miles de consumidores. En total, se recopilaron más de 39 mil evaluaciones relacionadas con el talento organizacional y medio millón de menciones digitales analizadas en colaboración con la firma Nethodology, lo que brindó una visión integral del posicionamiento reputacional de las empresas.

Merco, creado en el año 2000, se ha consolidado como uno de los referentes internacionales más importantes en materia de reputación corporativa. Su metodología, basada en la transparencia y el rigor analítico, permite identificar a las empresas que destacan por su compromiso ético, su innovación y su impacto positivo en la sociedad.

Por noveno año consecutivo, Grupo Bimbo se mantiene en la cima del reconocimiento empresarial en México al ser distinguida como la compañía con mejor reputación corporativa, según el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco). La panificadora más grande del mundo también se posicionó como líder indiscutible dentro del sector de alimentos, reafirmando su compromiso con la calidad, la innovación y la responsabilidad social.

El liderazgo sostenido de Grupo Bimbo refleja no solo su fortaleza empresarial, sino también su visión de largo plazo y su capacidad de adaptación en un entorno económico cambiante. Con presencia en 76 países y operaciones en 39 mercados de América, Europa, Asia y África, la compañía cuenta con 245 plantas y más de 1,500 centros de venta, además de una de las redes de distribución directa más grandes del mundo, con más de 54 mil rutas y 152 mil colaboradores.

A través de su amplio portafolio de productos —que incluye pan, bollería, pastelitos, tortillas, galletas y botanas saladas—, Grupo Bimbo continúa consolidándose como una de las empresas mexicanas más admiradas a nivel global, ejemplo de que la reputación se construye día a día, con resultados tangibles y valores firmes.

Los resultados completos del ranking pueden consultarse en www.merco.info/mx