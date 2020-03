La madre de cuatro publicó el video después de sentir impotencia por no haber encontrado pañales en ninguna tienda

Las compras de pánico generadas por la desinformación en torno a la pandemia de coronavirus han provocado que los supermercados se encuentren casi vacíos en los últimos días. Esto ha afectado a la mayoría de los países incluido Estados Unidos, donde una mujer lloró después de no encontrar pañales.

Laura Whitney publicó un video en TikTok en el que no puede contener las lágrimas al no encontrar pañales dentro de un supermercado. Las imágenes de la madre de cuatro hijos se volvieron virales en redes sociales por la situación que viven la mujer y cientos de personas.

“¿Cómo se supone que debo cambiarle el pañal a mi hija si no puedo pagar 20 a la vez como tú? Me encantaría que la gente se dé cuenta que toda esta compra de pánico dificulta las cosas a familias de bajos ingresos. Algunas personas no tienen dinero cuando llegan los camiones”, comentó Whitney.

Luego que el video se hiciera viral en redes sociales, la mujer contó en entrevista para Buzzfeed que solo se grabó llorando sin la intención de publicarlo. Sin embargo, el clip de 15 segundos se cargó por error a la plataforma de TikTok.