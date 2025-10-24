México.- Mars presenta su nueva alianza como parte de su compromiso con la salud de las mascotas en nuestro país. Ahora podrás encontrar Acana y Orijen de Champions PetFoods en tiendas PetCo de México.

Champions PetFoods se fundó hace 40 años con su producto estrella: Acana y 20 años después lanzaron Orijen. En 2023, Mars compró la productora de alimento canadiense y hoy están nutriendo a las mascotas mexicanas con los mejores ingredientes, convirtiendo a México en su mercado más grande en Latinoamérica.

Para Mars y Champions PetFoods, Latinoamérica es una región clave en su plan a futuro, ya que se busca triplicar el negocio en los siguientes 5 años y ser la región #1 en crecimiento para CPF. En el último año y medio, se ha logrado una expansión significativa en mercados latinos.

Esto se ha logrado gracias a su visión de llevar sus recetas a la mayoría de las mascotas posibles. Esto se logra a través de la transformación del standard de los alimentos teniendo como base 4 pilares principales que hacen de estos productos una marca “súper premium”:

1. Nutrición Apropiada

Debido a que las mascotas evolucionaron para prosperar con una dieta basada en animales. Acana y Orijen cuentan con hasta un 95% de ingredientes de origen animal, incluyendo carne, aves, pescado fresco y crudo, esto para asegurar el máximo valor nutricional y que las recetas sean amadas por las mascotas.

2. Los Mejores Ingredientes del Mundo

Se colabora con un grupo selecto de agricultores, ganaderos y pescaderías líderes. En las recetas de Champions PetFoods podrás encontrar cordero de Nueva Zelanda, pescado de Escandinavia y otros ingredientes de calidad provenientes de Estados Unidos y Canadá. Sin importar su origen, cada ingrediente es seleccionado por su frescura, valor nutricional, digestibilidad y sabor.

3. Cocinas Reales

Cocinar las recetas con cuidado y seguridad es primordial, como en cualquier hogar. Desde la granja hasta el plato se cuida la calidad de los alimentos. Las cocinas de Champions PetFoods están a la vanguardia de la industria, diseñadas para preparar únicamente recetas con ingredientes frescos y crudos. Además, están ubicadas en zonas agrícolas que les permiten estar cerca de grandes fuentes de ingredientes. Estás cocinas han superado muchos estándares de cocinas de la industria alimentaria humana y por eso son líderes en la industria.

4. Experiencia en Nutrición de Mascotas

Champions PetFoods tienen expertos en nutrición, incluidos nutricionistas con doctorados, científicos de alimentos y veterinarios internos y externos, cómo el doctor Gerardo Garza Malacara, MVZ e Isabel Trujillo, Gerente de Promoción Científica, quienes constantemente avanzan con el bienestar y nutrición de las mascotas. Así, crean alimentos nutritivos para que perros y gatos puedan prosperar.

Acana y Orijen son respaldados por más de 40 años haciendo las mejores recetas y colaborando con más de 800 asociados a nivel global. Además, se han alcanzando 80 mercados en todo el mundo y 2 cocinas de calidad global para la industria en Canadá y Estados Unidos.

Hoy celebran una alianza estratégica en México con PetCo, a partir de octubre ya encuentras Acana y Orijen en 27 tiendas físicas y online para todo México. “Creemos en el poder de la nutrición y en el poder de la salud para todos los perros y gatos”, dijo Stacey Osborn, presidenta global de Champions PetFoods, durante su visita a México.

Osborn asegura que la asociación entre CPF y PetCo es ideal, pues confían ampliamente en su habilidad de hacer crecer el mercado en México, ya que cuentan con grandes metas para el crecimiento en todo Latinoamérica.

Mars continúa con su compromiso de traer los productos más saludables a los hogares mexicanos y su adquisición de Champions PetFoods es la principal prueba de que están mejorando la calidad de vida de nuestras mascotas.