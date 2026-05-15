LVMH, reconocida marca francesa de lujo, cerró formalmente el acuerdo para vender su filial de moda Marc Jacobs a la compañía de gestión de marcas WHP Global.

En un comunicado conjunto, difundido el 14 de mayo, el diseñador Marc Jacobs expresó que siempre estará agradecido con el consejero delegado de LVMH, Arnaud Lagardere.

Con esta nueva integración, se estima que WHP Global alcanzará más de 9 mil 500 millones de dólares en ventas minoristas a nivel mundial.

Marc Jacobs (Variety)

LVMH destacó la lealtad y el papel estratégico de Marc Jacobs

En el año 1997 la empresa LVMH se había hecho con el control mayoritario de Marc Jacobs; ahora, en 2026, la filial de moda pasará a formar parte de la gestora WHP Global.

Sobre este cambio, LVMH resaltó que Marc Jacobs, desde el principio, fue “un fiel guardián y un socio comprometido con la marca”, a la que brindó “el apoyo estratégico y los recursos necesarios para impulsar su presencia global”.

También resaltó que de la colaboración con Marc Jacobs han nacido algunos de los productos más icónicos y exitosos de LVMH, por lo que no duda que será una pieza clave en la división de moda de alta gama de WHP.

Tienda Louis Vuitton (Christian Wiediger / Unsplash)

G-III Apparel Group también será propietario de Marc Jacobs

Paralelamente, G-III Apparel Group compartirá con WHP Global la propiedad de Marc Jacobs y se ocupará de gestionar ciertas áreas de su negocio de venta directa al consumidor, así como del negocio mayorista.

El objetivo de esta transacción es que ambos socios impulsen el crecimiento de la marca, aprovechando la plataforma de licencias de WHP Global y las capacidades operativas de G-III Apparel Group.