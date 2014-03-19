México.- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) publicó las bases de la licitación para la construcción del primer tramo ferroviario del Tren México-Toluca.

Esta licitación pública nacional es para construir el tramo ferroviario de Zinacantepec, del kilómetro 0+000 al 36+150, que corresponde a la primera etapa del proyecto de tren de pasajeros.

Según los documentos publicados en Compranet, las juntas de aclaraciones serán el 4 y 11 de abril, y la visita a la obra el 19 del mismo mes.

Comenzarán a recibir proposiciones el próximo 9 de mayo.

Se prevé que el arranque de los trabajos de la obra inicien el próximo 16 de junio y que duren alrededor de 24 meses.

El primer tramo constará de 4 estaciones ferroviarias y 5 inter-tramos, entre Zinacantepec, Toluca y el Parque Nacional Miguel Hidalgo en Lerma.

Con información de El Financiero.