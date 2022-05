La secretaria de Energía del Gobierno de México, Rocío Nahle, aseguró que en España copian la política de AMLO al establecer un “tope” en la inversión extranjera en la energía.

Este lunes mediante Twitter, Rocío Nahle expusó dos notas de diferentes medios de comunicación en México y España, acompañadas del texto:

“En México cuidamos el balance energético, y hasta en España copian la política de AMLO”. Rocío Nahle

Además, señaló que AMLO trató de cuidar la energía en México , pero la oposición no aprobó la iniciativa que, al igual que en España, regulaba la inversión extranjera.

Rocío Nahle culpa a oposición de no aprobar iniciativa que cuidaría la generación de electricidad

La secretaria de Energía publicó que anteriormente AMLO propuso una iniciativa para asegurar la generación de electricidad en la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Recalcó que lo hizo tal como España lo planea establecer en este momento , no obstante, recordó que la oposición no aprobó la reforma eléctrica y con ello no se aseguró la generación de electricidad en México.

El tuit, acompañado de irónicos emojis, decía:

“Dos notas que comentar: En México el Presidente AMLO propuso una iniciativa para asegurar la generación de electricidad mayoritario de la CFE y la oposición no la aprobó. 🤷‍♀️ Y hoy en España frenan la inversión extranjera en electricidad. 🤭” Rocío Nahel

Pero, ¿el tope a la inversión en España establece lo mismo que la reforma eléctrica de AMLO?

¿Qué señala “el tope a la inversión extranjera” en España?

De acuerdo con el medio Expansión, el tope a la inversión extranjera en España establece que se incorpore un sistema de cuotas de mercado máximas en los sectores energéticos.

Según lo comentó el medio informativo, con ello, el Ministerio de Industria planea ampliar las restricciones en las inversiones extranjeras y proteger los activos energéticos , en específico los renovables.

Con esto ningún inversor podrá superar el porcentaje de adquisición en un tipo de energía, ni siquiera a través de filiales distintas.

¿Qué establecía la reforma eléctrica de AMLO?

La reforma eléctrica expuesta por la secretaria de Energía como una copia del gobierno de España a AMLO, constaba de 10 puntos, en los que se señalaba principalmente:

Convertir a la CFE en la responsable del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) y del Sistema Eléctrico Nacional



Que la CFE generase el 54% de la energía eléctrica en México dejando a las empresas privadas el 46 por ciento restante.



Eso entre otros puntos en los que se abarca la cancelación de permisos entregados a empresas anteriormente y la regulación del litio.

Usuarios critican a Rocío Nahle por “tratar de confundir a los mexicanos”

Luego de que Rocío Nahle expusiera su opinión referente al tope de inversiones extranjeras en España, usuarios mexicanos criticaron sus palabras y la acusaron de “tratar de confundir” a los ciudadanos.

De igual forma acusaron a la secretaria de Energía de mentir y tergiversar la información.

“Que manera de mentir y tergiversar, ustedes limitaban la inversión en todo, no en la participación extranjera en un proyecto de renovables.” Usuario de Twitter