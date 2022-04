Rocío Nahle, secretaría de Energía del Gobierno de México, defiende a la refinería Dos Bocas y llama “especialista en montajes” al periodista Carlos Loret de Mola, quien recientemente señaló que el proyecto de AMLO es una farsa.

A dos meses de la inauguración de la refinería de Dos Bocas, Carlos Loret de Mola aseguró que el proyecto de AMLO no será capaz de refinar un barril de petróleo.

Ante sus acusaciones, Rocío Nahle defendió la obra y llamó al periodista “especialista en montajes”, esto por el montaje de la captura de Israel Vallarta y Florence Cassez.

Luego de que Loret de Mola mencionó que la refinería Dos Bocas no cumplirá con su objetivo y que se ha gastado más de lo previamente discutido, Rocío Nahle le respondió.

A través de Twitter, la secretaria de Energía indicó que defenderá “contra viento y marea” la gran labor de miles de trabajadores que construyen la refinería Dos Bocas.

Asimismo, aseguró que forma parte de un gobierno que busca la transformación del país, contrario a lo que señala el periodista, a quien llamó “especialista en montajes”.

En la columna de opinión de Carlos Loret, la cual escribe en el Universal, el comunicador habló sobre el AIFA , predijo que terminará como elefante blanco y “tiradero de dinero” ; en cuanto a la refinería Dos Bocas, Loret auguro algo más.

Loret indicó durante el texto que la refinería ha tenido un costo mucho más elevado del prometido por AMLO, pasando de 8 mil dólares hasta 12 y contrario a los 9 mil señalados por el mandatario.

Igualmente, afirmó que para la inauguración de la planta únicamente se tendrán listas las oficinas , y que, opuesto a lo señalado por el gobierno, no se podrá refinar ni un solo barril de petróleo.

En tanto, manifestó que la inauguración de la refinería, programada para el 2 de julio, será un montaje igual al de la ceremonia de apertura del AIFA, que acusa, AMLO utilizó para distraer a todos del “escándalo de la casa gris”, protagonizado por su hijo José Ramón.

Como respuesta para defender la refinería Dos Bocas, Rocío Nahle llamó a Loret “especialista en montajes”, ¿de dónde viene esto?

En 2005, durante un programa de noticias de Televisa, Loret de Mola y otros dos periodistas presentaron a la audiencia la captura de una supuesta banda de secuestradores llamada “Los Zodiacos”.

En el momento, los televidentes observaron a autoridades de la AFI capturando a Israel Vallarta y su pareja sentimental, Florence Cassez.

Sin embargo, conforme avanzaron las investigaciones se descubrió que todo fue un montaje, pues la pareja ya había sido capturada dos días antes.

Además, se señaló la existencia de violaciones en el debido proceso , por lo que ambos acusados fueron liberados años más tarde (2013 y 2021).

Ante esto, el comunicador fue acusado de colaborar en el montaje de las autoridades , no obstante, él asegura que no tenía conocimiento de que la captura era fingida.

“No acepto que se me señale de haberme coludido con las autoridades para hacer un montaje… Lo he dicho siempre y he ofrecido, una y otra vez, disculpas. Fue un error no haberme dado cuenta (del montaje) pero no acepto que se me señale de haberme coludido con las autoridades para hacer un montaje”

Carlos Loret de Mola