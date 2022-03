Rocío Nahle: Baker Hughes tiene presencia en Pemex desde hace 40 años

La titular de la Secretaría de Energía (Sener), Rocío Nahle, aseguró que la empresa Baker Hughes ha tenido presencia en Pemex desde hace más de 40 años.

En su cuenta de Twitter, Rocío Nahle explicó que Baker Hughes, constituida al fusionarse con GE Oil&Gas y Nuovo Pignone, tiene una participación histórica de más de 40 años en las instalaciones de Pemex .

En este sentido, detalló que la empresa ha provisto a Pemex con compresores, turbinas, generadores eléctricos y motores “de lo mejor”.

Incluso, Rocío Nahle destacó que en la refinería de Dos Bocas ya llegaron dos turbinas de Baker Hughes.

Asimismo, la funcionaria compartió una lista de los productos procedentes de Baker Hughes en las distintas instalaciones de Pemex.

“La empresa Baker Hughes (constituida al fusionarse con GE Oil&Gas y Nuovo Pignone) tiene presencia histórica en Pemex,desde hace más de 40 años operan en las instalaciones compresores, turbinas, generadores eléctricos y motores de lo mejor 👍 En Dos Bocas ya llegaron 2 turbinas” Rocío Nahle. Titular de la Sener

La empresa Baker Hughes (constituida al fusionarse con GE Oil&Gas y Nuovo Pignone) tiene presencia histórica en Pemex,desde hace más de 40 años operan en las instalaciones compresores, turbinas, generadores eléctricos y motores de lo mejor 👍

En Dos Bocas ya llegaron 2 turbinas. pic.twitter.com/dERDqpAhxk — Rocío Nahle (@rocionahle) March 4, 2022

Esto luego de que se difundiera que Bakes Hughes también tiene contratos en la construcción de la refinería Dos Bocas desde 2020 y que suman 5 mil 98 millones de pesos .

¿Qué dijo AMLO sobre los contratos de Baker Hughes en refinería de Dos Bocas?

En su conferencia mañanera de este 4 de marzo, AMLO no descartó que Baker Hughes tenga contratos en la refinería de Dos Bocas.

“Puede ser, porque es una empresa petrolera internacional que tiene desde hace muchos años relaciones con Pemex”, indicó AMLO.

AMLO refirió que el Reforma supone que por haberle rentado la casa donde vivió su hijo José Ramón, él le habría concedido contratos a Baker Hughes en la refinería de Dos Bocas.

No obstante, aseguró que no conoce a nadie de esa empresa y ni siquiera se ha aprendido el nombre de “Baker Hughes”.

“Suponen yo ordené que se le entregara a la empresa, que repito no me he aprendido el nombre de la empresa, no sé de esa empresa ni conozco a nadie de esa empresa. (Suponen que) por esos contratos, le rentaron la casa a José Ramón, pero así de obvio y mal intencionado, de perverso”, comentó.