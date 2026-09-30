Por tercera ocasión, Grupo Bimbo fue incluida en el ranking World’s Best Companies 2026, elaborado por TIME en colaboración con Statista. La compañía se ubicó en el lugar 560 de las 1,000 empresas seleccionadas a nivel global y formó parte de las 46 compañías del sector de alimentos y bebidas consideradas en esta edición. Además, se posicionó entre las empresas mexicanas mejor ubicadas en la clasificación.

El ranking evalúa a las compañías a partir de tres dimensiones con el mismo peso: satisfacción de los colaboradores, crecimiento de los ingresos y sostenibilidad bajo criterios ESG. Para medir la experiencia de los trabajadores se realizaron encuestas en más de 50 países con aproximadamente 200,000 participantes, mientras que el crecimiento de ingresos contempló empresas con al menos 100 millones de dólares de ingresos en 2025 y crecimiento positivo entre 2022 y 2025.

Crecimiento y desempeño acompañan el reconocimiento

Grupo Bimbo cerró 2025 con niveles récord de Ventas Netas y UAFIDA Ajustada, con crecimientos de 4.6% y 7.2%, respectivamente. Estos resultados dan continuidad a una década de crecimiento sostenido y se acompañan de avances en materia de sustentabilidad.

La compañía articula sus acciones bajo el propósito de Alimentar un Mundo Mejor, a través de tres prioridades: Para Ti, Para la Vida y Para la Naturaleza.

En materia de bienestar, el 48% de las ventas de Grupo Bimbo proviene de productos con Nutrición Positiva, los cuales cumplen o superan estándares óptimos de nutrición conforme al sistema Health Star Rating. Además, el 100% de su portafolio de consumo diario está libre de colorantes artificiales y el 99% de saborizantes artificiales.

En el ámbito social, durante 2025 Grupo Bimbo impulsó 270 proyectos de Buen Vecino, enfocados en educación, bienestar, medio ambiente y actividad física en comunidades cercanas a sus operaciones. También alcanzó un 30% de mujeres en posiciones de liderazgo.

Sustentabilidad como parte de su operación global

Dentro de su prioridad Para la Naturaleza, durante 2025 el 100% de la electricidad consumida por Grupo Bimbo tuvo origen en fuentes renovables, provenientes de activos propios y proyectos renovables fuera de sitio. La compañía también impulsó más de 500,000 hectáreas cultivadas bajo prácticas de agricultura regenerativa y logró que el 99% de sus empaques cumplieran con estándares de reciclabilidad.

El reconocimiento de TIME y Statista refleja también el trabajo de los más de 152,000 colaboradores de Grupo Bimbo a nivel global y su filosofía en construir una empresa sustentable, altamente productiva y plenamente humana.