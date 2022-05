Little Caesars aprovechó la ocasión del estreno de una película de dinosuarios para anunciar la Dinopizza, pero los fans de esta saga ya tiene su veredicto sobre esta nueva pizza.

Esta esperada Dinopizza como la llamaron los fanáticos es por el próximo estreno de la película “Jurassic World: Dominion”, la cuál es parte de la franquicia de Jurassic Park, y se espera que se proyecte en cines el 1 de junio en México.

La Dinopizza no es el diseño que esperaban los fans de Jurassic World

En redes sociales ha circulado una imagen de una pizza en forma de dinosaurio que se atribuye a la empresa Little Caesars, dicha imagen es una pizza de pepperoni, pero hasta ahora se desconoce plenamente su origen.

No obstante varios usuarios de redes sociales creyeron completamente que la Dinopizza sí era de Little Caesars ya que incluso la caja de la pizza que se vende en sucursales de esta cadena tiene impresa los dinosaurios que aparecen en la película.

Usuarios de internet hablan de la Dinopizza de Little Caesars

Usuarios de internet hablan de la Dinopizza de Little Caesars

Usuarios de internet hablan de la Dinopizza de Little Caesars

Pero al parecer hubo una confusión entre la caja y el diseño real de la Dinopizza.

Por lo que los fanáticos de Jurassic World tenían expectativas muy altas sobre la Dinopizza, ya que como se puede recordar tan sólo hace un par de meses la misma empresa sacó la pizza inspirada en la película de Batman.

La “Batipizza” también se volvió viral en internet, puesto que esta tenía la figura del logo clásico de “The Batman” de la última película de este superhéroe del director de cine Matt Reeves.

Pizza de 'The Batman' de Little Caesars (Especial)

La pizza real de Little Caesars que está inspirada en la película “Jurassic World: Dominion” se llama “Jurassic Pizza” y tiene la forma circular normal de las pizzas convencionales, sólo que está dividida en dos sabores distintos:

Carnívora: Pepperoni, queso, salchicha y salchicha italiana , más una orilla rellena de sals BBQ

Herbívora: Queso, champiñones, pimiento verde, aceitunas y orilla rellena de hierbas italianas

Entre las quejas de los usuarios es que el sabor de la Jurassic Pizza es malo, además de que no cumple con las expectativas de diseño que tenían debido a la imagen falsa de la Dinopizza, además esta pizza tiene un costo de $149 pesos.

Usuarios de internet hablan de la Dinopizza de Little Caesars

Usuarios de internet hablan de la Dinopizza de Little Caesars

Usuarios de internet hablan de la Dinopizza de Little Caesars

Según usuarios no hay cajas de la Jurassic Pizza en todas las sucursales

Por el fervor de comprar una Jurassic Pizza, usuarios de redes sociales se han quejado de que no hay no hay cajas de la Jurassic Pizza en todas las sucursales de Little Ceasars, además de que el cobro por esta pizza de edición especial no es el correcto.

Usuarios de internet hablan de la Dinopizza de Little Caesars

Ya que reportan que hay cargos extra por una pizza que o no cumple las expectativas de los clientes o que ni siquiera tiene los dibujos impresos de los dinosaurios en las cajas, pero que les cobran como si hubieran recibido ese producto.