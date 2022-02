Repartidor de Domino’s Pizza visita sucursal de Little Caesars; acusan de “traición”. Las fotos circulan en Twitter.

Nadie puede negarse a una deliciosa rebanada de pizza, incluso hay quieres la meten de contrabando al cine.

Ya sea con piña o sin piña, la pizza es una de las comidas rápidas preferidas en el mundo y los repartidores lo saben.

A través de Twitter, un usuario compartió fotografías que muestran a un repartidor de Domino’s Pizza visitando una sucursal de Little Caesars.

Él lo catalogó como “traición” y, además, en su publicación etiquetó las cuentas de ambas pizzerías.

Para sorpresa de todos, Domino’s Pizza y Little Caesars respondieron y esto fue lo que sucedió.

Repartidor de Domino’s Pizza visita sucursal de Little Caesars (@AY_PAKITO - Twitter)

Repartidor de Domino’s Pizza fue captado en una sucursal de Little Caesars; lo comparan con Judas

¿Alguna vez cachaste a un repartidor de Domino’s Pizza visitando a la competencia? Ahora, las redes sociales nos comparten estos sucesos.

Recientemente, un usuario en Twitter compartió tres fotografías de un supuesto repartidor de Dominos Pizza visitando una sucursal de Little Caesars.

Él lo catalogo como traición, incluso, lo comparó con Judas. “ Ni Judas fue tan traicionero ”, escribió en su publicación.

Repartidor de Domino’s Pizza visita sucursal de Little Caesars (@Ay_PAKITO - Twitter)

En las fotos vemos a un hombre sentado en las bancas de Little Caesars, pero destaca que viste el uniforme de repartidor de Domino’s Pizza.

Aunque las imágenes solo revelan la presencia del repartidor de Domino’s Pizza en el restaurante, el usuario etiquetó a ambas empresas.

“Un vato de Domino’s Pizza en Domino’s Pizza, jajajaja ja ijole”, apuntó.

Aunque la publicación en Twitter no es viral, l as cuentas de Domino’s Pizza y Little Caesars respondieron al llamado.

Ni judas fue tan traicionero jajajaja un vato de @dominosmx en @littlecaesarsmx jajajaja ja ijole pic.twitter.com/D0mil1tts5 — Pakito Qui patiens est mihi mortem... (@AY_PAKITO) January 25, 2022

Así reaccionaron Domino’s Pizza y Little Caesars al ver las fotos del repartidor “traicionero”

En Twitter se difundieron 3 fotografías de un supuesto repartidor de Domino’s Pizza visitando una sucursal de la competencia: Little Caesars.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 25 de enero en un restaurante Little Caesars ubicado en Apodaca, Nuevo León.

El cibernauta que captó el momento opinó que el repartidor de Domino’s Pizza estaba incurriendo en “traición” y lo comparó con Judas.

Además, etiquetó las cuentas oficiales de Domino’s Pizza y Little Caesars y, para su sorpresa, sí contestaron.

Repartidor de Domino’s Pizza visita sucursal de Little Caesars (Domino's Pizza / Little Caesars - Facebook)

Por su parte, Little Caesars escribió “ Sucumbió al sabor de la #PizzaPizza ” acompañado de tres emojis.

Luego la cuenta de Domino’s Pizza respondió al comentario de Little Caesars con los emojis de volcán, barra de chocolate, carita enamorada y una pizza .

Y Little Caesars agregó “Lo que importa es celebrar el amor por la pizza!”.