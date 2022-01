La pizza de Little Caesars inspirada en ‘The Batman’ ya es la sensación en redes, pues todos los fans quieren una.

En redes sociales, se ha anunciado la llegada de una pizza con forma del logo de ‘The Batman’, inspirada en el superhéroe de DC Comics y en el próximo estreno de la película.

Según las imágenes de los usuarios quienes ya han podido comprar la pizza de Little Caesars inspirada en ‘The Batman’, esta intenta recrear el icónico logo del superhéroe .

En México, las redes sociales de Little Caesars solo han anunciado que pronto llegará a todas las pizzerías del país.

No obstante, varios usuarios aseguran que ya pudieron conseguir una pizza de Little Caesars inspirada en ‘The Batman’ desde el pasado 24 de enero.

Pizza de 'The Batman' de Little Caesars (Little Caesars)

Little Caesars se une a la promoción de ‘The Batman’

El anuncio de la nueva ‘Batman Pizza’ inspirada en el logo del mítico superhéroe, ha sido una creación de Little Caesars quien se ha unido a la promoción de ‘The Batman’.

La nueva película de Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson, se espera se estrene el próximo 4 de marzo del 2022.

Y, sin duda alguna, ‘The Batman’ es una de las películas de superhéroes más esperadas del año.

Por lo que no es de esperar que franquicias como la de las pizzas de Little Caesars se quieran unir a la promoción.

Además de la pizza de Little Caesars que promociona a la película de ‘The Batman’, la caja tiene figuras inspiradas en Gotham City y elementos clásicos del Caballero de la Noche como la Batiseñal.

Little Caesars crea pizza inspirada en 'The Batman' (@littlecaesarsmx / Twitter)

Usuarios enloquecen con la “Batipizza” de Little Caesars

Aunque no a todos les ha convencido la forma señal de la que han bautizado como “Batipizza”, los fans de Batman han expresado querer comprar una, especialmente por el cartón con temas del superhéroe de DC.

Según la promoción de Little Caesars para su pizza inspirada en ‘The Batman’, esta porción de 8 rebanadas cuesta 129 pesos; la pizza está rellena de queso mozzarella, salsa de ajo y mantequilla.

Por si fuera poco, para los residentes de Estados Unidos podrán participar en un concurso de Warner Bros. y Little Caesars por un viaje de 4 días y 3 noches para asistir a la premier de ‘The Batman’ en febrero.

De no ganar, también habrá la posibilidad de recibir 450 dólares (9 mil 292 pesos) y entradas para ver ‘The Batman’.