Kim Kardashian West se convierte en multimillonaria, según Forbes

Gracias a KKW Beauty y Skims, Kim Kardashian West ha entrado en la lista de multimillonarios de Forbes



La socialité y empresaria Kim Kardashian West se ha convertido oficialmente en parte de la lista de las personas multimillonarias de la revista Forbes.

De acuerdo con la revista Forbes, se estima que el capital de Kim Kardashian West asciende a los mil millones de dólares ( 20 mil 146 millones 840 mil pesos), haciéndola merecedora de un lugar en la cotizada lista de las personas multimillonarias en todo el mundo.

En octubre del año pasado, Kim Kardashian West poseía un capital de unos 780 millones de dólares, es decir unos 15 mil 714 millones 535 mil 200 pesos pero gracias a su marca KKW Beauty y sus modeladoras Skims, su patrimonio ha ascendido a lo antes recaudado por su programa de televisión ‘Keeping Up with the Kardashians’ y acuerdos de patrocinio.

En 2017, Kim Kardashian fundó la marca de KKW Beauty; en 2018 ya tenía ganancias de 2 mil 14 millones

En 2017, Kim Kardashian West fundó la marca de cosméticos KKW Beauty luego de que su hermana Kylie tuviera un éxito rotundo con Kylie Cosmetics; incluso ha utilizado su influencia en redes sociales en donde constantemente promociona la marca.

Cuando lanzó KKW Beauty, Kim Kardashian realizó un lanzamiento de 300 mil kits de contorno, mismos que se agotaron en tan solo dos horas; para 2018, la marca de cosméticos ya poseía ingresos de 100 millones de dólares (2 mil 14 millones 684 mil pesos).

Tan solo en Instagram posee un total de 213 millones de seguidores por lo que tanto KKW Beauty y Skims van directamente dirigidas a los usuarios.

Para 2020, Kim Kardashian West vendió el 20% de KKW Beauty a Coty por 200 millones de dólares, es decir 4 mil 29 millones 368 mil pesos que hizo aumentar el valor de la compañía en 1 mil millones (20 mil 149 millones 850 mil pesos).

Skims, otro éxito de Kim Kardashian West

Por otro lado, Skims, la marca de modeladores de Kim Kardashian West lanzada en 2019 con diseñadores de la talla de Natalie Massane de Net-a-Porter y Andrew Rosen de Theory.

La marca ganó popularidad tras la llegada de la pandemia con la búsqueda de ropa cómoda para la casa y que, a su vez, disimulara el vientre bajo sus ropas, algo que Skims promete desde un inicio.

Aunque de momento se desconoce el valor real de Skims, una fuente cercana a Kardashian asegura a Forbes que hace poco se realizó una transacción que valora a la compañía por encima de los 500 millones de dólares, es decir 10 mil 74 millones 925 mil pesos.