Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México (Banxico), advirtió sobre los problemas que podría enfrentar México si la inflación subyacente permanece elevada.

De acuerdo con el funcionario, este panorama exige una mayor cautela en los recortes de la tasa de interés.

“Nosotros deberíamos hacer lo que están haciendo en Colombia“, dice Jonathan Heath

Según Jonathan Heath, México debe ser económicamente cauteloso como Colombia en cuanto a cómo controlar la inflación subyacente.

Esto debido a la alza de mercancías alimentarias y todo aquello relacionado con los alimentos, que son de los productos más volátiles del mercado.

Economía mexicana (cuartoscuro / Crisanta Espinosa Aguilar)

De acuerdo con Jonathan Heath México debería seguir el ejemplo de Colombia, siendo en esta nación que se ha mantenido el componente subyacente a raya gracias a sus estrategias económicas.

Pues esperan a que la inflación demuestre si puede seguir una tendencia a la baja.

En México, reveló Jonathan Heath, la inflación general se ha mantenido por debajo del 4%.

Sin embargo, la inflación subyacente se ha mantenido por encima del 4% durante 16 semanas.

Jonathan Heath prevé que en México no se vea una inflación del 3% para el próximo 2026, por lo que enfatizó su llamado a la cautela económica como en Colombia.