Invertir, en lugar de gastar, clave para la recuperación económica: Israel Pons

“Tenemos este paradigma de que para tener recuperación económica tenemos que gastar, lo que tenemos que hacer es invertir”, aclaró Israel Pons, cofundador de Angels Nest LATAM y Pitch at the Beach, ello como solución a la recuperación económica.

En entrevista con SDPnoticias, señaló que ese es otro tema mal interpretado porque para una recuperación económica no se tiene que invertir en infraestructura, como se señalan principalmente desde los gobiernos, sino en innovación tecnológica.

Recuperación económica debe detonarse desde lo local

La finalidad es que se genere crecimiento de negocios de manera exponencial a nivel local y que genere una economía circular, no una en la que haya empleos temporales como en obras de infraestructura, mientras duren los trabajos.

Para el cofundador del Pitch at the Beach, el evento de inversiones más importantes de Latinoamérica, esa economía local debe estar liderada por inversionistas y empresarios locales, no por los políticos que deciden hacer obras de infraestructura.

Israel Pons: la innovación tecnológica puede generar empleos bien remunerados

Muestra de que la innovación tecnológica es la solución para detonar la economía y con empleos bien remunerados, son los cientos de miles de mexicanos que generar un negocio de garage durante la pandemia de Covid-19, ya sea como una opción a la reducción de horas de trabajo o la pérdida de empleos.

“Las crisis generan la innovación, entonces hay nuevos modelos de negocio, en México se detonó el e-commerce” Israel Pons. Pitch at the Beach

Abundó que es “es impresionante que hoy, hay cientos de miles de mexicanos que se han convertido en Steve Jobs, que iniciaron su startup en su garage, sin que tuvieran a alguien detrás que los ayudara” a venderlo o sin que el gobierno lo impulsara desde un instituto, como el desaparecido Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem).

Por eso dejó en claro que los emprendedores deben acompañar sus acciones con mensajes en las redes sociales, de acuerdo con las características de cada una.

Speakers en Pitch at the Beach (SDPnoticias)

Adán Bernal, socio general de Billioneurons y Lorena Sánchez, directora de Founder Institute, resaltaron la importancia de estudios con base en datos científicos para la creación de sus productos a fin de hacer pruebas y no solo intentar vender rápido, tipo de conocimientos que se compartirán en las mentorías de Pitch at the Beach 2022.

Ana Mazú Camou, directora de ISA TV, patrocinador de Pitch at the Beach 2022 y una de las speakers, dijo que en este evento los emprendedores tendrán acompañamiento y no tendrán que “rifársela con los ojos cerrados”.

“Rifársela pero no con los ojos cerrados, Pitch at the Beach lo hace con la experiencia de otros” Ana Mazú Camou. ISA TV

“Es una oportunidad para decir yo cómo puedo ser mi jefe y cómo puedo crear nuevas oportunidades... (también) para mis compañeros y la gente queme rodea”, agregó.

Pitch at the Beach 2022

Pitch at the Beach 2022 se llevará a cabo del 13 al 15 de mayo en Isla de la Pasión, Cozumel , Quintana Roo, la única isla privada del país, donde se generará un ambiente de networking pero con la informalidad de la ropa de playa y los pies sobre la arena.

Este tipo de eventos, que conecta a startups con inversionistas, está generando que México se convierta en una plataforma de innovación, que atrae a emprendedores de todo el mundo.