El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) exhibió a Banco Azteca de Ricardo Salinas Pliego por jinetear casi 2 mil millones de pesos en Afores, según lo expuesto por el Gobierno de México hoy viernes 19 de abril.

El 15 de abril fue aprobada la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar en la Cámara de Diputado, el cual será administrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y estará constituido en el Banco de México (Banxico), a fin de garantizar el 100 por ciento del último salario como pensión a los trabajadores.

La iniciativa de Morena establece que los fondos de cuentas inactivas de Afores, de personas mayores de 70 años, podrán ser transferibles al Fondo de Pensiones para el Bienestar. En ese sentido, Ricardo Salinas Pliego mostró supuesta preocupación por las pensiones de los mexicanos.

Evidentemente ya no les alcanza el dinero para seguir robando y van a buscar donde más puede haber. Recuerden que LOS #Gobiernicolas NO PRODUCEN DINERO, solo se lo pueden robar a los que si producimos, ellos son como parásitos”

El gobierno de AMLO expuso un adeudo ante el IMSS de Banco Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego. En este caso por un monto cercana a los 2 mil millones de pesos correspondientes a cuentas de Afores no reclamadas.

Una reforma en materia de pensiones de 2020 facultó al IMSS para disponer de los recursos de cuentas inactivas por más de 10 años sin la necesidad de una resolución judicial, según lo informado por Luis Felipe Briseño, director de relaciones institucionales de la Asociación Mexicana de Afores, el 19 de julio de 2023:

En ese sentido, el Gobierno Federal reporta una restitución de 19 millones 734 mil 61 pesos provenientes de las cuentas de Afore Azteca así como un faltante de 1 mil 847 millones de pesos.

Grupo Salinas, de Ricardo Salinas Pliego, se encuentra en pugna con el SAT por adeudos de créditos fiscales que suman 63 mil millones de pesos, de acuerdo con el último informe hecho público por el Gobierno de México el 22 de marzo de 2024.

Sin embargo, durante la conferencia mañanera del 4 de marzo de 2024, AMLO reveló que le propuso a Ricardo Salinas Pliego reducir legalmente 8 mil millones de pesos de su adeudo, pero el presidente de TV Azteca no aceptó.

“Entonces me busca Ricardo y le digo sí, ‘vamos a ver cómo se resuelve’ y le pido al director del SAT y al procurador Fiscal que hagan una revisión minuciosa de nuevo, para ver hasta cuánto se le podía quitar, de cuánto podía ser la quita legal, porque no se puede hacer una quita ilegal, imagínense la responsabilidad, de todas manera la quita era importante, creo que de 8 mil millones, tenía que pagar 14 (mil millones), ese era el acuerdo, no el acuerdo, a lo que nosotros llegamos a decir, hasta aquí se puede legalmente con tal de llegar a un acuerdo (…) Yo dije ‘lo asumo’, porque tengo mi conciencia tranquila, propónganle y lo asumo y no quiso”

AMLO