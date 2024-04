El dictamen de la reforma para cerrar el Fondo de Pensiones del Bienestar, volvió a ser aprobada, en sesión extraordinaria, en la Comisión de Seguridad Social de Diputados.

Tras ser sometida a discusión, trascendió que el dictamen de la ley promovida por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue aprobada por 17 votos a favor y 10 en contra.

Fue ayer 17 de abril que dicha ley fue discutida, donde diputados del Partido Acción Nacional (PAN) alegaron que el dictamen aprobado fue cambiado ilegalmente por la bancada de Morena.

Por tal, el pleno solicitó un receso a la discusión de la reforma de pensiones, para ser de devuelta a las comisiones.

Ley de pensiones es aprobada, otra vez, en comisión de la Cámara de Diputados

La Comisión de Seguridad Social de Diputados volvió a aprobar, por 17 votos a favor y 10 en contra, el dictamen sobre la reforma para cerrar el Fondo de Pensiones del Bienestar.

Ello luego de que fuera pospuesta su discusión en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados debido a que se envió un dictamen diferente que m odificaba el documento avalado el pasado 15 de abril y que establecía transferir todas las Afores al Fondo.

El dictamen fue aprobado por segunda vez, siendo firmado por los Diputados presentes en la reunión de la Comisión de Seguridad Social, a fin de que sea enviada a la Mesa Directiva, para la sesión del lunes 22 de abril.

Sin embargo, también durante la sesión, los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), exigieron la renuncia del secretario técnico de la Comisión de Seguridad Social, acusado de enviar un dictamen diferente a la ley de pensiones aprobado.

Discuten reforma de pensiones y afores en la Cámara de Diputados (especial)

PAN acusa que el envío de dictamen diferente fue una burla a la Cámara de Diputados

René Figueroa, diputado del Partido Acción Nacional (PAN), acusó que el envío del dictamen diferente fue una burla a los legisladores de la Cámara de Diputados .

En ese sentido, exigió la renuncia del secretario técnico de esta comisión, quien fue el encargado de enviar el dictamen sobre la ley de pensiones que establecía fines distintos.

No obstante, Ignacio Mier, coordinador de Morena, aseguró que los cambios en el dictamen a la reforma de pensiones no fueron con dolo, sino que se debió a un error humano en donde se publicó el proyecto de dictamen y no el dictamen aprobado.