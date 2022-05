Expertos se reunieron en el e-Cigarette Summit 2022, en Washington D.C. para abordar la realidad sobre los vapeadores, entre ellos integrantes de la FDA.

La información de Matthew R. Holman, director del Centro de Productos para el Tabaco, de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), dijo que los dispositivos de bajo riesgo como los vapeadores o cigarros electrónicos, ayudan a los fumadores a reducir riesgos y a los jóvenes a mitigar su consumo.

“Los ENDS tienen el potencial de motivar a los fumadores a reducir factores de riego, pero también se debe mitigar el consumo por parte de los jóvenes” Matthew R. Holman. FDA

Ante ello declaró que lo que toca es transitar a la regulación de los cigarros electrónicos a fin de evitar el consumo en menores de edad y el mercado negro.

Cabe recordar que en febrero de 2020, el gobierno mexicano emitió un decreto que prohibe la importación de vaporizadores y que toma en cuenta la justificación de autoridades de Estados Unidos sobre una serie de muertes de jóvenes, atribuidas al vapeo.

Los más de 200 casos notificados por la FDA y los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) señalaron lesión pulmonar grave, vinculados a los cigarros electrónicos, según el Diario Oficial de la Federación (DOF) de México.

Gobierno de México no aclaró actualización sobre vapeadores: expertos

No obstante, las autoridades mexicanas no aclararon que de acuerdo con el seguimiento de las investigaciones por los casos registrados en 25 estados de Estados Unidos, se descubrió que los casos correspondían a sustancias nocivas adquiridas en el mercado negro y no a la práctica de vapear que se dijo inicialmente.

Sobre el uso de los llamados Sistemas Electrónicos de Administración de nicotina (SEAN), el experto dijo que son dispositivos de bajo riesgo y su uso es efectivo en el combate de tabaquismo.

Expertos piden que solo mayores de edad puedan vapear

Kathy Crosby, directora de la Oficina de Comunicación y Educación del Centro de Productos de Tabaco de la FDA, se pronunció por que en la regulación solo recomiende el uso de vapeadores a personas mayores de edad.

Por su parte, el profesor emérito de la Universidad de California, Neal L. Benowitz, dijo que varios estudios científicos han demostrado que los vaporizadores son menos dañinos que los cigarros electrónicos debido a que estos últimos tienen más de siete mil químicos tóxicos.

En el sentido de trabajar por la regulación de los vapeadores, se pronunció Delon Human, presidente de la consultoría Health Dipmomats, quien dijo, un dispositivo genera vapor y otro humo, por lo cual son totalmente diferentes.

Actualmente algunos países ya se encuentran realizando regulación al respecto y usándolos como alternativa apara combatir el tabaquismo, como:

Francia

Reino Unido

Nueva Zelanda

México y el Mundo Vapeando, grupo pro vapeo en el país señala que vapear es un derecho y sobre todo que debe tener opciones de reducción de daños.

De la misma manera se han pronunciado por la regulación con base en ciencia y el libre derecho de expresión.