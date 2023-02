Quizá uno de los productos más vendidos el 14 de febrero son los chocolates, pero no siempre es fácil escogerlos, por eso, estos son los 3 peores para regalar este Día de San Valentín, según Profeco.

Profeco hizo su análisis a partir de la Norma Oficial mexicana 186, que señala que los chocolates son productos elaborados a partir de una mezcla de pasta de cacao, manteca de cacao, cocoa y azúcares.

Por supuesto, el análisis se dio en pertinencia por la celebración del Día de San Valentín el 14 de febrero. Sin embargo, Profeco encontró que existen marcas de chocolates que no lo son.

De acuerdo con la Revista del Consumidor de Profeco, los chocolates no deben contener una cantidad mayor al 5% de grasa vegetal diferente a la manteca de cacao. No obstante, hay marcas que no cumplen con dichos estándares.

Chocolate (Especial)

¿Cuáles son los 3 peores chocolates según Profeco?

Algunas de las marcas de chocolates que analizó Profeco fueron: La Suiza, Lindt Lindor, Lady Godiva, Bremen Cerize, Sanborns Chocolates, Hershey’s, Picard, Colosseo, Laposse, Turin y Carlos V.

Los 3 peores, según Profeco, son:

Ferrero Rocher, Surtido de chocolates Ferrero Collection: De las 24 piezas de producto, solo 8 son chocolate. El resto está elaborado de galletas de coco con relleno, almendra, chocolate amargo y avellana. Chocolate con Leche y Relleno Suave Lindor: Se trata de una imitación de chocolate. No contiene cacao, pero sí mucha grasa vegetal (no confundir con grasa de cacao). Colosseo Momenti Cacao Chocolate: Esta marca tampoco es chocolate y está hecha a base de grasa vegetal, por lo que fue reprobada.

Trufas de chocolate (CUKit! - Pinterest)

¿Qué marcas de chocolates sí fueron aprobadas por Profeco?

Sin embargo, no todo el panorama es gris para quienes quieren demostrar su amor con chocolates el Día de San Valentín, pues Profeco consideró que la mayoría de las marcas sí aprobaron su análisis.

La Suiza, Lady Godiva, Bremen Cerize, Sanborns Chocolates, Hersheys, Laposse, Carlos V y Picard fueron marcas que sí cumplieron los estándares de calidad de la procuraduría.