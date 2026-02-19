Estée Lauder, empresa dedicada a la venta de productos de belleza, presentó una demanda contra Walmart ante un tribunal federal de California, Estados Unidos, por vender cosméticos falsificados.

La empresa demandante asegura que Walmart ha vendido, a través de terceros en su página web, productos con empaques idénticos o muy similares a productos reales de marcas como:

Estée Lauder

Le Labo

La Mer

Clinique

Aveda

Tom Ford

Por lo anterior, Estée Lauder exige una compensación económica y que Walmart refuerce controles para impedir la comercialización de falsificaciones, pues esto confunde a consumidores.

Walmart pagina web (Marques Thomas / Unsplash)

Estée Lauder acusa a Walmart de confundir a consumidores

En su demanda, Estée Lauder alega que Walmart no ha hecho lo suficiente para evitar que productos falsificados sean vendidos a través de su página web, así como tampoco verifica la autenticidad de sus vendedores.

Este tipo de prácticas no serían inusuales en Walmart, pues según la demanda, empresas como Vans también han presentado quejas por vender zapatos falsificados a través de terceros.

Estée Lauder advierte que esta clase de ventas no solo los daña económicamente, sino que pueden provocar engaños a los clientes, quienes razonablemente podrían pensar que Walmart vende productos originales.

Por su parte, Walmart afirmó en un comunicado que tiene “tolerancia cero con los productos falsificados o los malos actores” en su plataforma. Y ha especificado:

“Exigimos a todos los vendedores que ofrezcan únicamente productos auténticos y legales” Walmart