México.- La creatividad que rompe esquemas no solo se diseña, se vive. Así es el universo de Esteban Tamayo, diseñador mexicano cuya obra trasciende la estética para convertirse en una declaración de principios. En su trabajo conviven la moda, el diseño industrial, el paisaje urbano y la cultura mexicana, todo bajo una visión que desafía la tradición y el conformismo.

(Esteban Tamayo)

Conocido por su firma TIEMPOS, Esteban ha trazado una ruta única en el diseño contemporáneo: una propuesta conceptual, funcional y profundamente estilizada, que convierte cada objeto en una extensión del cuerpo y del espacio. Desde piezas de vestir sin género hasta objetos utilitarios con alma artística, su enfoque fusiona lo práctico con lo poético.

No es casualidad que IQOS, la marca de calentadores de tabaco que ha apostado por cambiar paradigmas, se alíe con Tamayo en su más reciente capítulo de Game Changers: una iniciativa dedicada a celebrar a aquellas personas y marcas que rompen con lo establecido y reescriben las reglas del juego.

Esta colaboración reúne lo mejor de ambos mundos: tecnología, diseño, cultura y una visión del futuro construida desde lo local.

(iqos)

La colección: diseño que se siente y se transforma

La línea Esteban Tamayo x IQOS se compone de tres piezas clave que representan esta filosofía de cambio:

CASE : Una reinterpretación de una de las primeras piezas de Tamayo. Se trata de una funda de piel para el IQOS ILUMA PRIME, disponible en distintos colores representativos de la marca. Funcional, elegante y cargada de identidad.

: Una reinterpretación de una de las primeras piezas de Tamayo. Se trata de una funda de piel para el IQOS ILUMA PRIME, disponible en distintos colores representativos de la marca. Funcional, elegante y cargada de identidad. JACKET : Una versión sin género de la icónica chamarra de piel “TIEMPOS”, ahora con materiales tradicionales y una silueta de inspiración futurista. Moda que desafía géneros y etiquetas.

: Una versión sin género de la icónica chamarra de piel “TIEMPOS”, ahora con materiales tradicionales y una silueta de inspiración futurista. Moda que desafía géneros y etiquetas. ART: Una pieza de arte modular: mesas de acero inoxidable unidas por un tapete turquesa y una bandeja oculta para residuos de tabaco calentado. Una instalación que funde lo utilitario con lo simbólico.

Esta colección no solo celebra el diseño mexicano contemporáneo, sino que también marca un hito en cómo las marcas pueden colaborar para generar experiencias que rompen con lo predecible.

Descubre cómo adquirir los productos de la colección Esteban Tamayo x IQOS en la página oficial de IQOS: www.iqos.com

IQOS no está libre de riesgo, entrega nicotina, la cual es adictiva. Para uso exclusivo de mayores de edad.