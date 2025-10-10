México.- Sanborns anunció el inicio de su esperada Venta Arcoíris, que se llevará a cabo del 10 al 15 de octubre de 2025, ofreciendo descuentos que alcanzan hasta el 50% en una amplia gama de productos y donde “¡Cada color es un descuento!”, pues podrás encontrar promociones en diferentes categorías y marcas líderes en tecnología, audio, pantallas y más.

¿Pensabas renovar tu pantallas o darte un gustito en tecnología?

Uno de los grandes atractivos de esta edición es la promoción en pantallas, con hasta 50% de descuento y la posibilidad de adquirirlas a 18 meses sin intereses (MSI). Las marcas destacadas incluyen a Samsung y LG, reconocidas por su innovación en calidad de imagen y conectividad.

El área de computadoras y tablets también tendrá descuentos de hasta el 30%, con modelos de Samsung, Asus, Huawei, Lenovo y Apple, además de opciones de financiamiento a meses sin intereses en varios productos.

En telefonía, los clientes podrán obtener hasta 30% de descuento y facilidades de pago de hasta 20 MSI, mientras que los smartwatches de marcas como Samsung y Huawei estarán con hasta 20% de descuento.

¡Esta es la promo que esperabas en imagen, sonido y videojuegos!

Para los amantes de la fotografía, habrá hasta 40% de descuento y 18 MSI en cámaras de Canon, Sony y Nikon, mientras que el apartado de audio ofrece hasta 30% en equipos de marcas como JBL, conocidos por su calidad de sonido portátil.

Los videojuegos también forman parte de la Venta Arcoíris: los títulos podrán encontrarse con descuentos de hasta 50%, y las consolas con hasta 10% de rebaja, lo que representa una oportunidad para gamers que buscan renovar su colección.

Además de la tecnología, la promoción alcanza a otras categorías:

Juguetes , con descuentos de hasta 50% .

, con descuentos de hasta . Óptica, donde los armazones y lentes de sol se podrán adquirir con hasta 50% de descuento.

Una oportunidad multicolor

Sanborns busca posicionar la Venta Arcoíris como una campaña integral en la que cada color representa una oportunidad de ahorro. Desde televisores de última generación hasta lentes de sol, los clientes podrán encontrar ofertas en prácticamente todos los departamentos.

La promoción estará disponible en todas las tiendas físicas Sanborns del país y en su plataforma en línea del 10 al 15 de octubre. ¡Aprovéchalas ya!