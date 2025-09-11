Las fiestas en México se viven con música, colores, tradición y, por supuesto, con el emblemático “Grito de Independencia”. Pero este año, Carl’s Jr. propone un giro inesperado: el grito no será solo en las plazas y zócalos, sino en sus restaurantes, cuando los mexicanos exclamen: “¡Quiero mi Western!”

Durante ese día, los clientes podrán disfrutar de la icónica Western Bacon Cheeseburger por solo 15 pesos, al comprar cualquier combo en restaurantes participantes. Una promoción pensada para que nadie se quede sin probar la combinación perfecta de carne jugosa, tocino crujiente, queso derretido y la clásica salsa BBQ que ha convertido a esta hamburguesa en un verdadero clásico.

(Carl's Jr.)

Ahora, Carl’s Jr. propone un grito con sabor a celebración y a tradición moderna: ese grito que une familias y amigos alrededor de la mesa, compartiendo la experiencia de una hamburguesa que ha conquistado paladares a lo largo de los años.

Es importante recordar que la promoción tiene algunas consideraciones: solo se podrá obtener una Western Bacon Cheeseburger por cada combo adquirido; no aplica en combos infantiles Star Pal ni puede combinarse con otras promociones. Además, la oferta será válida únicamente el 15 de septiembre de 2025 y exclusivamente en los restaurantes participantes.

Así, mientras los fuegos artificiales iluminan el cielo en Carl’s Jr. el eco de un nuevo grito se escuchará en cada mesa: “¡Quiero mi Western!”