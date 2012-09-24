La provincia argentina de Neuquén, una de las mayores productoras de hidrocarburos del país suramericano, dijo que está dispuesta a devolver a Petrobras un área de explotación que le quitó en abril pasado si la petrolera brasileña se compromete a invertir en ese yacimiento.

En declaraciones publicadas hoy en el sitio oficial de Neuquén, el gobernador provincial, Jorge Sapag, dijo que su Gobierno mantiene tratativas con Petrobras, que acudió a la Corte Suprema argentina luego de que Neuquén le quitara el permiso para explotar el área Veta Escondida.

‘Con Petrobras estamos muy avanzados, estamos en tratativas. Neuquén está en juicio con Petrobras ante la Corte Suprema de Justicia porque no estuvo de acuerdo con una caducidad que la provincia le concretó en el yacimiento Veta Escondida’, dijo Sapag.

Al momento de quitarle el permiso de explotación, el pasado 3 de abril, Neuquén alego que el área Veta Escondida permanecía ‘sin producción ni reservas comprobadas, y con inversiones insuficientes’.

Tras ser notificada de aquella medida, Petrobras aseguró que no incurrió en ‘ningún incumplimiento’ que justificara el retiro de la licencia.

Neuquén también quitó en abril la licencia a la local Argenta Argentina para operar el área Covunco Norte y el permiso a Tecpetrol, del grupo argentino Techint, para explotar el área Fortín de Piedras.

‘Estuve reunido varias veces con los distintos empresarios y a todos les hemos pedido que hagan inversiones y, si lo hacen, volveremos a hablar y el estado neuquino le devolverá las áreas que le fueron retiradas. Pero deben hacer o presentar un buen plan de inversión’, dijo Sapag.

El empresario provincial afirmó que ‘hay un interés muy especial’ de parte de los Gobiernos de Argentina y de Brasil ‘en que Neuquén se ponga de acuerdo con Petrobras’, asunto que, sostuvo, ‘tomó un cariz de tema de Estado’.

‘Necesitamos que hagan una buena inversión y (no habrá) ningún problema. Todos amigos, cada uno en su casa, Dios en la de todos pero platita (dinero) constante y sonante para hacer las inversiones’, dijo Sapag.