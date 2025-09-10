México.- ¿Te has levantado con dolores o con la sensación de que no descansaste? Dormir bien no es un lujo, es una necesidad. Por eso Sears lanza su campaña “Días del Descanso”, pensada especialmente para quienes desean renovar su colchón y darle un giro a la calidad del sueño ¡Te lo mereces!

Del 28 de agosto al 22 de septiembre, podrás encontrar descuentos de hasta 55% en el departamento de colchones al pagar con tu Tarjeta de Crédito Sears, tanto en tienda física como en línea ¡Esta es la señal que estabas esperando!

(Sears)

Dormir bien es cuidar tu salud

Un colchón en buen estado es clave para un sueño reparador. Renovarlo no solo representa mayor comodidad, también es una inversión en tu salud. Dormir en un colchón adecuado ayuda a:

Reducir dolores musculares y articulares.

Mejorar la postura durante el sueño.

Disminuir interrupciones nocturnas y favorecer un descanso profundo.

La falta de descanso de calidad impacta directamente en el estado de ánimo, la concentración y el rendimiento diario. Por eso, aprovechar esta promoción es más que cambiar un mueble: es regalarte bienestar.

Más fácil y cómodo que nunca

Sears piensa en la comodidad de sus clientes, y por eso además de los descuentos, integra beneficios que hacen la compra más sencilla:

Envío gratis desde $299 MXN : para que tu colchón llegue a casa sin costos extra.

: para que tu colchón llegue a casa sin costos extra. Recoge en tienda en solo 2 horas: si compras en línea, podrás recoger tu pedido en la tienda Sears más cercana en tiempo récord.

Además, tienes la libertad de elegir cómo comprar: visitar una tienda física para recibir asesoría personalizada o hacerlo desde la comodidad de tu hogar a través de la tienda en línea.

Las mejores marcas también están presentes en esta campaña: Luuna, Restonic, Sealy, Spring Air, Sears O-pedic, Nooz, Serta, Colchones America, Therapedic y Vittorio Benzi, y muchas más. Todas ofrecen la calidad y respaldo que tu descanso merece.

(Sears)

Una oportunidad que no se repite

Ya sea que busques mejorar tu postura, aliviar molestias o simplemente estrenar un colchón más cómodo, los Días del Descanso de Sears son la oportunidad perfecta. Recuerda que la promoción solo estará disponible hasta el 22 de septiembre, por lo que es el momento ideal para dar ese paso hacia noches más tranquilas y días más productivos.

Visita tu tienda Sears más cercana o entra a www.sears.com.mx y descubre cómo dormir mejor está al alcance de un click.