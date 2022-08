Empresas exigieron a Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, que pagará la deuda de 9 mil 675 millones de pesos que debe.

Así lo expresó el diario The Wall Street Journal, quien en una publicación expresó que las empresas estadunidenses:

Fidelity Investments Inc.

Contrarian Capital Management LLC

Cyrus Capital Partners LP

Solicitaron a Ricardo Salinas Pliego por medio de un acreedor que pague la deuda de TV Azteca, que equivale a 9 mil 675 millones de pesos, luego de que no hiciera ninguna pago a los inversionistas estadounidenses durante más de un año.

La publicación señala, además, que las empresas de Estados Unidos ya habían exigido el pago desde inicios del 2022 tras el adeudo de 3 meses de intereses, pero TV Azteca no ha respondido a su petición.

TV Azteca (Especial)

Deuda de TV Azteca es presentada a Nueva York

Ante el hecho, la deuda de TV Azteca hacia las empresas fue presentada en una corte de New York, pues comentan que es la jurisdicción adecuada porque los pagos están regulados en dólares.

Poco después del hecho, Ricardo Salinas Pliego expresó que recibió un aviso del representante de tenedores de 2024, The Bank of New Yoke Mellon, el cual le pidió que pague anticipadamente un bono por 8 mil 53 millones 760 mil pesos.

Pese a poder pagar deuda de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego

Desde 2021, las empresas de Estados Unidos esperan un primer pago por parte de la compañía televisora.

Pese a poder pagar la deuda, pues contaban a finales del 2020 con una caja de 3 mil 221 millones 913 mil 600 pesos, Ricardo Salinas Pliego prefirió invertir su dinero en un prepago selectivo que dio preferencia a certificados bursátiles por mil 221 millones de pesos.

Al momento, el empresario no ha respondido a la exigencia de las empresas; ni se sabe si éstas tomarán otras acciones en contra de la compañía.