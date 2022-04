En Twitter, una aspirante a tripulante de cabina fue rechazada por su peso, sufriendo discriminación por parte de Emirates Airlines durante una entrevista, quien le “recomendó perder peso”.

Una usuaria aspirante de tripulante de cabina identificada como Josefina Macchi, reveló la manera en cómo la aerolínea de Emirates Airlines la rechazó de la forma más cruel y denigrante posible.

Y es que. el pasado 25 de abril , Josefina, quien terminó su curso de tripulante de cabina, fue a una entrevista con Emirates Airlines, la cual fue completamente en inglés.

Después de que Emirates Airlines colocara a sus aspirantes de tripulantes de cabina a presentarse en parejas, Josefina incluso ayudó a su compañera quien tenía errores comunes en inglés.

Sin embargo, pese a que ella tiene un buen manejo y nivel del inglés, no pasó la entrevista de Emirates Airlines pero la chica que tenía errores en inglés, sí pasó.

Emirates Airlines rechaza a la aspirante a tripulante de cabina por su peso

Una usuaria en Twitter identificada como Josefina, ha contado su experiencia durante una entrevista de trabajo para Emirates Airlines, en donde sufrió discriminación de la forma mas cruel y denigrante.

De acuerdo a su experiencia y luego de que no pasara la primera prueba, ella decidió esperar y preguntar a la reclutadora de Emirates Airlines el porqué no había quedado pues sabía que el inglés no era un problema.

De acuerdo a la aspirante de tripulante de cabina, al acercarse a la reclutadora y preguntarle que podría hacer para mejorar en la siguiente búsqueda, ella le respondió:

“Honestamente, necesitas bajar de peso” Reclutadora de Emirates Airlines

Asimismo, la reclutadora de Emirates Airlines le pidió que no dijera que había sido rechazada de la forma más cruel y denigrante por su peso ya que eso “ no habla bien de la empresa ”.

Emirates Airlines rechaza a aspirante de tripulante de cabina por su peso (@JoseMacchi / Twitter )

Rechazo de a aspirante de tripulación por Emirates Airlines, enciende las redes

Luego de que una aspirante de tripulación contara su experiencia de cómo fue rechazada por Emirates Airlines debido a su peso, los usuarios de las redes sociales comenzaron a debatir.

Mientras unos aseguraban que la tripulante de cabina había sido discriminada y rechazada por Emirates Airlines de la manera mas cruel y denigrante debido a su peso y talla, otros defendían a la empresa.

Y es que aseguraban que cada empresa tiene sus políticas y sus estándare s, como en el caso de Emirates Airlines.

No obstante, muchos aseguraban que eso no dejaba de ser discriminación para los aspirantes, tachando a Emirates Airlines de serlo.